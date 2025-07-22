Окупанти в Криму ховають техніку від ударів Сил оборони – партизани

Атеш: на території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування

«Атеш»: Окупанти 12-го зенітно-ракетного полку в Севастополі ховають техніку та особовий склад від ударів ЗСУ

Партизанський рух «Атеш» повідомляє про різку зміну в структурі розміщення особового складу та техніки 12-го зенітно-ракетного полку російських окупантів у Севастополі. За інформацією агента «Атеш», який перебуває у складі полку, командування ухвалило рішення про розквартирування основної маси військовослужбовців за межі території частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Як зазначають партизани, окупати бояться бути ураженими ударами з боку Сил оборони України.

У рамках цих заходів уся військова техніка, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400, була переміщена в укриття та безпечні райони. На території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

За даними «Атеш», така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічні рішення, які приймаються в умовах реальної загрози.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «Атеш» здійснили розвідку стратегічно важливого підприємства «Красный Октябрь» у Санкт-Петербурзі. Завод спеціалізується на виробництві та ремонті силових агрегатів для вертольотів «Мі» і «Ка», коробок літакових агрегатів, а також газотурбінних двигунів і турбостартерів для винищувачів «МіГ» і «Су».