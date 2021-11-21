Шотландці винайшли телефон для собак: як він працює

DogPhone покликаний боротися із самотністю тварин, а також дати собакам вибір і свободу волі

В Університеті Глазго винайшли перший у світі телефон для собак. Автор проєкту DogPhone Ілена Хірскі-Дуглас, каже, що пристрій покликаний не лише боротися з самотністю тварин, а й дати собакам вибір і свободу волі.

Першим нову ідею випробував на собі 10-річний лабрадор Зак, який живе у домі Хірскі-Дуглас. Він щодня залишався наодинці протягом семи годин і мав повну свободу взаємодії пристроєм.

Весь задум складається з м'яча і спеціального передавача всередині, який запускає дзвінок на ноутбуці, реагуючи на взаємодію.

Щоб зробити дзвінок, спершу потрібно пограти з м'ячем. Хоча, судячи з опису в звіті, достатньо просто стиснути м'яч у зубах чи натиснути на нього лапою.

Собака таким чином може зв'язатися зі своїм господарем, коли відчуває самотність, перебуваючи наодинці вдома. Господар своєю чергою може прийняти або ж відхилити дзвінок.

У першому випадку тварина побачить зображення господаря на екрані й почує його голос.

Вона також може відповісти на вхідний виклик від людини — для цього також необхідно взаємодіяти з м'ячем.

Така конструкція, однак, має свої недоліки. Під час випробувань багато дзвінків виявилися випадковими. Зак дзвонив навіть тоді, коли просто сідав на м'яч.