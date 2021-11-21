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    Шотландці винайшли телефон для собак: як він працює

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    Лабрадор Зак випробовує телефон для собак - Шотландці винайшли телефон для собак: як він працює
    Лабрадор Зак випробовує телефон для собак
    фото: The Guardian

    DogPhone покликаний боротися із самотністю тварин, а також дати собакам вибір і свободу волі

    В Університеті Глазго винайшли перший у світі телефон для собак. Автор проєкту DogPhone Ілена Хірскі-Дуглас, каже, що пристрій покликаний не лише боротися з самотністю тварин, а й дати собакам вибір і свободу волі.

    Першим нову ідею випробував на собі 10-річний лабрадор Зак, який живе у домі Хірскі-Дуглас. Він щодня залишався наодинці протягом семи годин і мав повну свободу взаємодії пристроєм.

    Весь задум складається з м'яча і спеціального передавача всередині, який запускає дзвінок на ноутбуці, реагуючи на взаємодію.

    Щоб зробити дзвінок, спершу потрібно пограти з м'ячем. Хоча, судячи з опису в звіті, достатньо просто стиснути м'яч у зубах чи натиснути на нього лапою.

    Собака таким чином може зв'язатися зі своїм господарем, коли відчуває самотність, перебуваючи наодинці вдома. Господар своєю чергою може прийняти або ж відхилити дзвінок.

    У першому випадку тварина побачить зображення господаря на екрані й почує його голос.

    Вона також може відповісти на вхідний виклик від людини — для цього також необхідно взаємодіяти з м'ячем.

    Така конструкція, однак, має свої недоліки. Під час випробувань багато дзвінків виявилися випадковими. Зак дзвонив навіть тоді, коли просто сідав на м'яч.

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    Теги: телефон смартфон
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    Шотландці винайшли телефон для собак: як він працює