Переговори Віткоффа і Путіна перевершили очікування Трампа – Bild

Путін провів зустріч з Віткоффом у Москві

У розмові з Мерцом американський лідер висловився, що ця зустріч перевершила його очікування

Президент США Дональд Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Повідомляється, що Трамп поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про результати зустрічі Віткоффа з Путіним.

Саме в розмові з Мерцом американський лідер висловився, що ця зустріч перевершила його очікування.

«Розмова Віткоффа з Путіним виявилася більш продуктивною, ніж очікувалось», – каже Трамп, цитує Bild.

Наразі офіційно не повідомляється про що саме йшлося під час зустрічі у Москві, водночас всі сторони відгукнулись, що візит Віткоффа видався вдалим.

Як вже стало відомо, саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Вони виявили ініціативу після зустрічі Путіна з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним особисто вже наступного тижня.

Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову за підсумками цієї зустрічі.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Також він висловився з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. «Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», – сказав Рубіо.

При цьому посадовець наголосив, що незабаром будуть «деякі оголошення». «Можливо, позитивні, можливо, ні», – додав посадовець.