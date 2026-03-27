Танцювальне шоу в Китаї закінчилося катастрофою: до чого тут робот-гуманоїд (відео)

Лариса Голуб
Людиноподібні роботи не завжди можуть бути надійними і безпечними
фото: скрин з відео

Маленький хлопчик дістав удар по обличчю від людиноподібного робота, який вийшов з-під контролю

Шокуючий інцидент на публічному заході в Китаї: людиноподібний робот, який мав розважати публіку танцями, вийшов з-під контролю та травмував маленького хлопчика. Відео моменту вже облетіло соцмережі, викликавши хвилю дискусій про безпеку технологій, інформує «Главком».

На відео видно, як, вочевидь, людиноподібний робот G1 від китайської компанії Unitree Robotics, рухається в бік глядачів, виконуючи розмашисті рухи руками в такт музиці. Коли робот наближається, видно, як маленький хлопчик притискає руки, сподіваючись уникнути удару металевих кінцівок. Але робот влучив хлопчикові прямо в обличчя.

Свідки події були налякані – батьки негайно забрали дитину, а персонал виставки поспішив вимкнути машину. Хлопчик відбувся переляком та незначним забоєм, проте інцидент підняв питання про відсутність захисних бар'єрів.

Розробники гуманоїдів стверджують, що їхні машини безпечні, проте подібні випадки демонструють: ШІ-алгоритми все ще не здатні на 100% гарантувати безпеку людей у тісному контакті. 

«Главком» писав, що перша леді Меланія Трамп з'явилася у Східній кімнаті Білого дому в супроводі гуманоїдного робота. Подія відбулася в межах саміту її глобальної ініціативи «Спільне сприяння майбутньому», де обговорювали роль штучного інтелекту та технологій у навчанні дітей.

Робот під назвою Figure 03 пройшов разом із першою леді червоною доріжкою та звернувся до присутніх. Гуманоїд подякував за запрошення та привітав учасників одинадцятьма мовами, назвавши себе частиною руху за розширення можливостей дітей через інновації. Меланія Трамп зауважила, що це її перший гість-гуманоїд американського походження.

Як відомо, до України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Два таких роботи доставили в лютому. 

Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

