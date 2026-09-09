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Українські школярі склали міжнародний тест: що показали результати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українські школярі склали міжнародний тест: що показали результати
Лише 3,6% українських школярів продемонстрували високий рівень знань хоча б з одного з трьох основних напрямів PISA-2025
фото:Depositphotos

Майже половина підлітків не досягла базового рівня з математики та читання

Українські 15-річні школярі взяли участь у PISA-2025 – міжнародному дослідженні якості освіти, яке перевіряє, як підлітки застосовують знання з математики, читання та природничих наук у реальних ситуаціях. Найнижчі результати українські учні показали з читання – у середньому 418 балів. Про результати дослідження розповідає «Главком» із посиланням на матеріали PISA Україна.

У дослідженні взяли участь 8962 українські підлітки з 297 шкіл у 17 регіонах. Через безпекову ситуацію учні з низки областей не брали участі в тестуванні.

Результати PISA-2025 показали, яка частка українських школярів досягла базового та високого рівнів знань
Результати PISA-2025 показали, яка частка українських школярів досягла базового та високого рівнів знань
pisa.testportal.gov.ua

Математика

Середній результат українських школярів з математики у 2025 році становив 431 бал. Для порівняння, у 2022 році було 440 балів, а у 2018 році – 453.

54% учнів досягли базового рівня або вище, тоді як 46% не подолали цей рівень. Хлопці в середньому набрали на 8 балів більше, ніж дівчата.

Читання

Найнижчий результат Україна показала з читання – 418 балів. У 2022 році середній показник становив 427 балів, а у 2018 році – 466.

Базового рівня або вище досягли 55% підлітків, відповідно 45% залишилися нижче нього. Результати хлопців становили 402 бали, а дівчат – 434.

Природничі науки

З природничих наук українські школярі отримали в середньому 448 балів. У 2022 році показник становив 449 балів, а у 2018 році – 469.

Базового рівня досягли 65% учнів, ще 35% – ні. Саме цей напрям продемонстрував найстабільніший результат порівняно з попереднім дослідженням.

Чи погіршилися результати за три роки

Попри те, що середні бали у 2025 році дещо нижчі, ніж у 2022-му, статистично значущих змін у жодній із трьох галузей не зафіксовано.

Це означає, що після помітного падіння результатів між 2018 і 2022 роками ситуація стабілізувалася. Водночас показники українських школярів поки не повернулися до рівня 2018 року.

Майже третина не досягла базового рівня з усіх предметів

За результатами PISA-2025, 56,4% українських підлітків не досягли базового рівня хоча б з одного з трьох предметів. Ще 29,3% не подолали базовий рівень одразу з математики, читання та природничих наук.

Водночас лише 3,6% українських школярів продемонстрували високий рівень хоча б з одного з трьох напрямів.

Україна відстає від середніх показників країн OECD

Українські школярі також поступаються середньому результату країн OECD. Різниця становить 32 бали з математики, 43 бали з читання та 34 бали з природничих наук.

За оцінкою OECD, така різниця приблизно відповідає відставанню на півтора року навчання з математики та природничих наук і на два роки – з читання.

У PISA-2025 брали участь 15-річні учні, які пішли до школи у 2016 році. Тому це дослідження ще не дає змоги оцінити результати реформи Нової української школи, оскільки учасники розпочали навчання до її впровадження.

Що таке PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) – міжнародне дослідження якості освіти, яке проводить Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). Його проводять раз на три роки серед 15-річних школярів у різних країнах світу.

Тестування перевіряє не лише знання учнів, а й те, наскільки вони можуть застосовувати їх у реальних життєвих ситуаціях. Основні напрями дослідження – читання, математика та природничі науки. У PISA-2025 також оцінювали цифрові навички учнів.

Україна вперше долучилася до PISA у 2018 році. Наступне дослідження відбулося у 2022 році, а результати PISA-2025 стали третім повним циклом участі України.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що деякі заклади освіти стали лідерами одразу за кількома дисциплінами НМТ-2026. Серед них – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівська гімназія «Євшан» та Центр освіти «Оптіма».

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Теги: Україна учні школярі

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