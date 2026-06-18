Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит чипів пам'яті – Кук

Кук – WSJ: ситуація з постачанням пам'яті стала нестійкою

Тім Кук, генеральний директор Apple, повідомив, що компанія найближчим часом підвищить ціни на свою продукцію. За його словами, це вимушений крок через різке зростання вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Підвищення цін торкнеться більшості пристроїв Apple, однак точні терміни поки невідомі. Найімовірніше, перші зміни цінників покупці побачать уже у вересні – саме тоді компанія традиційно представляє нові iPhone. Очікується, що цього разу на презентації покажуть iPhone 18 та iPhone 18 Pro Max.

«На жаль, підвищення цін неминуче, – сказав Кук. – Ми намагаємося пом'якшити величезне зростання витрат, яке нам передають постачальники, і намагалися захистити покупців від цього, але ситуація стала нестійкою».

За словами Кука, дефіцит охопив не лише оперативну пам'ять, а й чипи для накопичувачів. Попит на пристрої зростає, тоді як постачальники пам'яті одночасно піднімають ціни, тому вільних обсягів на ринку стає дедалі менше. Apple планує спрямувати частину власних фінансових резервів на збільшення постачання пам'яті, але деталей цього плану Кук не розкрив. Водночас він уточнив, що компанія не планує будувати власні заводи з виробництва мікросхем пам'яті та накопичувачів.

Один крок у бік підвищення цін Apple вже зробила: компанія прибрала з лінійки Mac mini найдешевшу комплектацію за 599 доларів, тож тепер базова модель коштує 799 доларів.

Чому дорожчає пам'ять

Причина дефіциту – стрімке зростання попиту на чипи пам'яті з боку компаній, що розвивають штучний інтелект і будують дата-центри. Більшість потужностей виробників пам'яті – Samsung, SK hynix та Micron – спрямовано на випуск дорогих чипів для серверів штучного інтелекту, тоді як виробники споживчої електроніки отримують дедалі менше мікросхем і за вищими цінами. За оцінками дослідницької компанії TechInsights, щоб зберегти нинішню маржу, Apple може підвищити ціну iPhone 18 Pro приблизно на 270 доларів порівняно з iPhone 17 Pro.

Кук, який у вересні передасть керівництво компанією своєму наступнику Джону Тернусу, не уточнив, на скільки і коли саме зростуть ціни на конкретні моделі.

Нагадаємо, аналітики раніше попереджали, що смартфони у 2026 році можуть суттєво подорожчати через дефіцит оперативної пам'яті: флагманські моделі, зокрема iPhone, можуть зрости в ціні на 100–150 доларів порівняно з минулим роком.