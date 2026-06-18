Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит чипів пам'яті – Кук

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит чипів пам'яті – Кук
Тім Кук розповів, які пристрої Apple подорожчають першими
фото з відкритих джерел

Кук – WSJ: ситуація з постачанням пам'яті стала нестійкою

Тім Кук, генеральний директор Apple, повідомив, що компанія найближчим часом підвищить ціни на свою продукцію. За його словами, це вимушений крок через різке зростання вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Підвищення цін торкнеться більшості пристроїв Apple, однак точні терміни поки невідомі. Найімовірніше, перші зміни цінників покупці побачать уже у вересні – саме тоді компанія традиційно представляє нові iPhone. Очікується, що цього разу на презентації покажуть iPhone 18 та iPhone 18 Pro Max.

«На жаль, підвищення цін неминуче, – сказав Кук. – Ми намагаємося пом'якшити величезне зростання витрат, яке нам передають постачальники, і намагалися захистити покупців від цього, але ситуація стала нестійкою».

За словами Кука, дефіцит охопив не лише оперативну пам'ять, а й чипи для накопичувачів. Попит на пристрої зростає, тоді як постачальники пам'яті одночасно піднімають ціни, тому вільних обсягів на ринку стає дедалі менше. Apple планує спрямувати частину власних фінансових резервів на збільшення постачання пам'яті, але деталей цього плану Кук не розкрив. Водночас він уточнив, що компанія не планує будувати власні заводи з виробництва мікросхем пам'яті та накопичувачів.

Один крок у бік підвищення цін Apple вже зробила: компанія прибрала з лінійки Mac mini найдешевшу комплектацію за 599 доларів, тож тепер базова модель коштує 799 доларів.

Чому дорожчає пам'ять

Причина дефіциту – стрімке зростання попиту на чипи пам'яті з боку компаній, що розвивають штучний інтелект і будують дата-центри. Більшість потужностей виробників пам'яті – Samsung, SK hynix та Micron – спрямовано на випуск дорогих чипів для серверів штучного інтелекту, тоді як виробники споживчої електроніки отримують дедалі менше мікросхем і за вищими цінами. За оцінками дослідницької компанії TechInsights, щоб зберегти нинішню маржу, Apple може підвищити ціну iPhone 18 Pro приблизно на 270 доларів порівняно з iPhone 17 Pro.

Кук, який у вересні передасть керівництво компанією своєму наступнику Джону Тернусу, не уточнив, на скільки і коли саме зростуть ціни на конкретні моделі.

Нагадаємо, аналітики раніше попереджали, що смартфони у 2026 році можуть суттєво подорожчати через дефіцит оперативної пам'яті: флагманські моделі, зокрема iPhone, можуть зрости в ціні на 100–150 доларів порівняно з минулим роком.

Читайте також:

Теги: телефон технології модель Apple штучний інтелект підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковий репозиторій arXiv оголосив війну текстам згенерованим штучним інтелектом
ChatGPT під забороною? Наукова спільнота ввела жорсткі санкції
18 травня, 15:12
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
26 травня, 05:55
Традиційний напрямок діяльності Nokia – будівництво та обслуговування мобільних мереж 5G
Акції Nokia злетіли на 140% через штучний інтелект
26 травня, 20:09
Anthropic випереджає OpenAI та стає найціннішим стартапом у світі у сфері штучного інтелекту
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
29 травня, 11:29
Невдовзі з ринку взагалі можуть повністю зникнути ходові моделі вартістю нижче $150
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
Apple випустила iOS 26.5.1
Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17
2 червня, 23:34
Киян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей
Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж
1 червня, 17:56
Китайські компанії зобов'язані співпрацювати з державними спецслужбами на їхній запит
Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників
9 червня, 02:07
Маск давно веде публічну війну з OpenAI – компанією, яку сам колись співзасновував
Суд визнав позов Маска проти OpenAI безглуздим і закрив справу
Вчора, 03:33

Девайси

Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит чипів пам'яті – Кук
Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит чипів пам'яті – Кук
Чеська компанія вироблятиме в Україні ключову деталь для дронів та ракет: деталі
Чеська компанія вироблятиме в Україні ключову деталь для дронів та ракет: деталі
У Facebook та Instagram стався збій
У Facebook та Instagram стався збій
Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів
Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів
Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику
Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику
Google видалила ексклюзивну ШІ-функцію зі смартфонів Pixel
Google видалила ексклюзивну ШІ-функцію зі смартфонів Pixel

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
16 червня, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua