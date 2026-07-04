Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ

Син та вдова Оззі Осборна пояснили, навіщо вони збираються «оживити» музиканта

Покійного музиканта Оззі Озборна увічнять за допомогою штучного інтелекту. Шанувальники лідера гурту Black Sabbath зможуть знову побачити його у цифровому вигляді. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

Рідні Оззі Озборна співпрацюють із технологічною компанією Hyperreal та компанією з розробки голограм Proto Hologram. Вони планують створити аватар, який буде ходити, говорити та кивати головою. До того ж він зможе взаємодіяти з шанувальниками та співати свої хіти.

За словами вдови артиста, Шерон Озборн, вона вже бачила варіанти аватара, що вразило її. Також вона зауважила, що цифровий Оззі Озборн, ймовірно, зможе навіть виступати на концертах та зніматися у фільмах. «Ви можете піти та поговорити з Оззі, запитати його про все, що забажаєте, і він вам відповість, ви можете сфотографуватися з Оззі», – розповіла Шерон Озборн.

Також жінка зауважила, що робить це не заради грошей. Таким чином вона хоче зберегти пам'ять про чоловіка. Син покійного музиканта Джек Озборн також висловився про аватар батька. Він вважає, що така ідея могла сподобатися його татові. До того ж він зауважив, що аватар потрібен не для того, щоб вдавати, ніби Озборн живий, а щоб зберегти пам'ять про нього. «Або ми це зробимо, або це зробить хтось інший», – сказав чоловік.

Нагадаємо, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

Також повідомлялася офіційна причина смерті легенди хеві-металу та зірки реаліті-шоу Оззі Осборна. Згідно зі свідоцтвом про смерть, поданим до реєстру в Лондоні, музикант помер від серцевого нападу. У документі, наданому його дочкою Еймі Осборн, основними причинами смерті зазначені зупинка серця та ішемічна хвороба серця.