Тайванці розробили костюм «супергероя» для військових
Для тайванської армії створила екзоскелет, який дає суперсилу
На Тайвані розробили костюм «супергероя» для військових. Над розробкою працювали фахівці Чжуншаньского інституту науки і технології. Вони створили екзоскелет для нижньої частини тіла, який дозволить значно наростити фізичні можливості військовослужбовців на полі бою.
Ця модель є частиною програми Taiwan Ironman, на яку влада виділила $5,7 млн, розрахованої на чотири роки.
За словами керівника проєкту Джен Куо-Куанга, пристрій значно знижує навантаження на ноги й суглоби, що дає можливість солдату переносити важкі речі на великі відстані зі швидкістю 6,4 кілометра за годину.
Екзоскелет працює, живлячись від вбудованих акумуляторних батарей.
На відміну від аналогів, ця модель відносно компактна й легка, вона складається не з масивних блоків, а з невеликих накладок на ноги.
«Вони можуть бути використані в польових операціях та для переміщення боєприпасів і важкого озброєння, а також можуть підвищити мобільність і ефективність військ у воєнний час і в ході рятувальних операцій після стихійних лих», – кажуть розробники.
Розробники вже займаються версією 2.0, яка збільшить «вантажопідйомність» бійців уже до 100 кілограмів, що дозволить їм також самостійно евакуювати поранених з поля бою.
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Джерело: 24 канал