Тайванці розробили костюм «супергероя» для військових

Для тайванської армії створила екзоскелет, який дає суперсилу

На Тайвані розробили костюм «супергероя» для військових. Над розробкою працювали фахівці Чжуншаньского інституту науки і технології. Вони створили екзоскелет для нижньої частини тіла, який дозволить значно наростити фізичні можливості військовослужбовців на полі бою.

Ця модель є частиною програми Taiwan Ironman, на яку влада виділила $5,7 млн, розрахованої на чотири роки.

За словами керівника проєкту Джен Куо-Куанга, пристрій значно знижує навантаження на ноги й суглоби, що дає можливість солдату переносити важкі речі на великі відстані зі швидкістю 6,4 кілометра за годину.

Екзоскелет працює, живлячись від вбудованих акумуляторних батарей.

Екзоскелет

На відміну від аналогів, ця модель відносно компактна й легка, вона складається не з масивних блоків, а з невеликих накладок на ноги.

«Вони можуть бути використані в польових операціях та для переміщення боєприпасів і важкого озброєння, а також можуть підвищити мобільність і ефективність військ у воєнний час і в ході рятувальних операцій після стихійних лих», – кажуть розробники.

Розробники вже займаються версією 2.0, яка збільшить «вантажопідйомність» бійців уже до 100 кілограмів, що дозволить їм також самостійно евакуювати поранених з поля бою.

Джерело: 24 канал