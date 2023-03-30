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На Сонці з’явилася гігантська «діра», яка у 20 разів більша за Землю (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Сонці з’явилася гігантська «діра», яка у 20 разів більша за Землю (фото)
Корональна діра на Сонці
фото: NASA

Сонячний вітер досягне нашої планети 31 березня чи 1 квітня та спровокує велику магнітну бурю

На поверхні Сонця утворилася ще одна гігантська корональна діра, яка найближчими днями може спрямувати у бік Землі сонячний вітер силою понад 800 кілометрів на секунду. Потоки плазми здатні шкодити супутникам, порушувати радіосигнали, стимулювати незвичайні аврори. Про це повідомляє Science Alert.

Вчені знайшли на поверхні Сонця величезну «діру»
Вчені знайшли на поверхні Сонця величезну «діру»
фото: NASA

Нинішня «діра» на Сонці має розміри в 18-20 разів більше за нашу планету. Вона була виявлена через тиждень після іншої корональної діри, що за розмірами перевищувала Землю у 30 разів.

Загалом корональні дірки досить поширені, але зазвичай вони з'являються ближче до полюсів Сонця, звідки їхні вітри йдуть у космос. Проте ця «діра» утворилася біля екватора.

У міру того, як наше світило наближається до піка активності, що відбувається приблизно кожні 11 років, ці діри з більшою ймовірністю з'являться поблизу екватора Сонця, розповів професор космічної фізики в Університеті Редінга Метью Оуенс.

За словами доцента кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніеля Вершарена, сонячний вітер, як очікується, досягне Землі приблизно з вечора п'ятниці 31 березня до ранку суботи 1 квітня.

Коли сонячний вітер – потік іонізованих частинок, що витікає із сонячної корони – входить в атмосферу нашої планети, виникають, зокрема, особливо яскраві полярні сяйва в деяких частинах Землі.

Потужні сплески радіації, що відходять від Сонця, провокують геомагнітні бурі. Такі сплески виникають при зламі ліній магнітного поля зірки, викликаючи масові викиди сонячної енергії. Коли ці частинки досягають Землі, то взаємодіють із магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів, серед яких полярні сяйва, відключення радіо, збої у роботі супутників та енергосистеми.

Нагадаємо, що нещодавно NASA поділилось унікальними знімками заходу сонця на Марсі

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Теги: вітер космос

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