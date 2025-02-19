Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Маск презентував чат-бот Grok 3: що вміє нова нейромережа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Маск презентував чат-бот Grok 3: що вміє нова нейромережа
Ілон Маск представляє Grok 3 і впевнений у його перевагах
фото ілюстративне

Ілона Маск представив Grok 3, вдосконалену модель штучного інтелекту, яка перевершує свого попередника та конкурентів

 

Стартап Ілона Маска представив нову версію свого чат-бота Grok, яку сам бізнесмен назвав «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі».

Розробники стверджують, що в деяких завданнях він перевершив інші передові моделі, такі як GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini -2 Pro та DeepSeek-V3. Про це пише CNN.

Що таке модель Grok 3

Grok 3 – це просунута версія чат-бота від xAI, яка, як стверджують розробники, «допоможе зрозуміти природу Всесвіту». По суті, це ціле сімейство моделей, яке включає також версії Grok 3 Reasoning та Grok 3 mini Reasoning з опціями міркування. Штучний інтелект використовує ресурси гігакомп'ютера xAI Colossus з 200 тис. чіпів Nvidia H100. Розробники заявили, що Grok 3 у десять разів розумніший за Grok 2.

Як зазначив Маск, модель навчали із використанням розширеного набору даних, який включав навіть документи із судових справ. «Grok 3 на порядок здатніший, ніж Grok 2. Це націлений на пошук істини штучний інтелект, навіть якщо ця істина іноді суперечить тому, що вважається політично коректним», – сказав під час презентації бізнесмен.

xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o у тестах, включаючи AIME (оцінює продуктивність моделі на вибірці математичних питань) та GPQA (оцінює моделі з використанням завдань з фізики, біології та хімії на рівні доктора наук). Загалом нова версія перевершила GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro та DeepSeek-V3 у математиці, завданнях програмування та наукової роботи.

Як заявили в xAI, Grok 3 Reasoning перевершує кращу версію моделі OpenAI – o3-mini-high – у кількох популярних тестах, включаючи математичний тест AIME 2025. Раніше DeepSeek звинуватили в дистиляції моделей OpenAI для створення своїх власних.

Нарешті, рання версія Grok 3 показала конкурентоспроможні результати у Chatbot Arena – краудсорсинговому тесті, в якому користувачам пропонують оцінювати відповіді різних моделей штучного інтелекту.

Що може новий Grok 3?

Нова нейромережа, подібно до попередників, здатна аналізувати зображення і відповідати на запитання. Крім того, Grok 3 може:

  • вирішувати завдання з математики та програмування, проводити наукові дослідження;
  • здійснювати складні розрахунки. Під час презентації чат-бот обчислив час запуску ракети на Марс та її повернення на Землю з урахуванням усіх нюансів;
  • «міркувати» і перевіряти себе перед видачею результатів подібно o3-mini від OpenAI і R1 від DeepSeek;
  • активувати режим Big Brain для міркувань, які потребують додаткових обчислень;
  • працювати в режимі Deep Research для пошуку необхідних даних в Інтернеті та їх аналізу;
  • створювати ігри – під час презентації штучний інтелект показав варіант «Тетріса» з механіками «три в ряд».

Нагадаємо, раніше глава соцмережі X та компанії xAI Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота Grok 3.Мільярдер стверджував, що Grok 3 – це надзвичайно потужний штучний інтелект, здатний до глибокого аналізу та міркувань. 

Читайте також:

Теги: документи Ілон Маск модель штучний інтелект бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Деякі українські коментатори сумують, що Трамп жодного разу не згадав про Україну»
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
21 сiчня, 07:08
Більшість компаній з білого списку працюють у сфері гуртової торгівлі
До Клубу білого бізнесу потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами
21 сiчня, 09:27
Юрій Кормишкін (по центру) під час судового засідання
Суд обрав запобіжний захід чоловіку нардепки Кормишкіної
27 сiчня, 12:57
Меню обіду для гостей було досить різноманітним
Інавгураційний прийом від Трампа: чим пригощали гостей
21 сiчня, 11:13
Столична підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована з 2019 року отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн
Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам
24 сiчня, 12:18
Ла-Манш – протока між островом Великою Британією і материком Євразія
Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш
26 сiчня, 13:20
Європа теж робить ставну на розвиток штучного інтелекту
Інвестори хочуть вкласти 150 млрд євро у розвиток штучного інтелекту в Європі
11 лютого, 10:27
У районі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки
Допомога постраждалим від обстрілу жителям Оболонського району: куди звертатися
12 лютого, 16:16
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
Вчора, 10:55

Девайси

Маск презентував чат-бот Grok 3: що вміє нова нейромережа
Маск презентував чат-бот Grok 3: що вміє нова нейромережа
Розвідка розкрила, як Росія модернізує «Шахеди»
Розвідка розкрила, як Росія модернізує «Шахеди»
Збиває все, що низько літає: Туреччина випробувала інноваційну ППО
Збиває все, що низько літає: Туреччина випробувала інноваційну ППО
Британський стартап продемонстрував робота, який рухає руками швидше за людину
Британський стартап продемонстрував робота, який рухає руками швидше за людину
Вихід iPhone SE 4 переноситься: нова дата та характеристики
Вихід iPhone SE 4 переноситься: нова дата та характеристики
Очільник Google передбачив найближче майбутнє для штучного інтелекту
Очільник Google передбачив найближче майбутнє для штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
26K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
22K
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
15K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
15K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua