Samsung об’єднав підрозділи мобільної та побутової електроніки в один

Компанія об’єднала підрозділи мобільної та побутової електроніки в один, який тепер називається Set Division

Компанія Samsung об’єднала підрозділи мобільної та побутової електроніки в один, який тепер називається Set Division. Його очолить Чон Хі Хан, призначений на посаду генерального директора.

На новій посаді Хан відповідатиме за управління операціями з виробництва смартфонів, телевізорів та побутової техніки Samsung. В компанії наголосили, що новий керівник зіграв важливу роль у лідерстві конгломерату в телевізійному секторі, і що від нього «очікується посилення синергії між різними підприємствами в Set Division та допомога у розвитку нових підприємств та технологій».

Тим часом південнокорейський технологічний гігант також призначив нового генерального директора свого прибуткового напівпровідникового підрозділу. Його тепер очолить новий генеральний директор К’єхен Кен, що раніше був генеральним директором Samsung Electro-Mechanics — підрозділом Samsung з виробництва компонентів. До останнього призначення Кен обіймав ключові посади в операціях із мікросхемами пам’яті DRAM та NAND.