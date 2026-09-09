Канцлер Німеччини раптово скасував розмову з Трампом

Нової дати телефонної розмови поки не призначили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня в Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Зазначається, що це сталося через кілька годин після того, як Трамп привітав перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

Речник Мерца не назвав причину скасування розмови, але наголосив, що рішення не було пов'язане з нестикуванням у графіках лідерів. Нової дати телефонної розмови поки не призначили.

У середу, 9 вересня, Трамп назвав перемогу АдН «справді великою ніччю». Він заявив, що прихильники партії втомилися від «абсолютно жахливих імміграційних правил», які, на його думку, сильно шкодять Німеччині.

Речник Мерца прямо не прокоментував заяви Трампа. Водночас він нагадав, що канцлер неодноразово виступав проти втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини та коментування її виборів.

Нагадаємо, один із лідерів ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Тіно Хрупалла виступив за повне скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. Його заяви пролунали на тлі значного зростання підтримки політичної сили на сході Німеччини.