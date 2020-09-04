Twitter звинуватив Трампа у порушенні правил соцмережі
На декілька постів Дональда Трампа не можна поставити «лайк», відповісти або ретвітнути
У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах
Компанія Twitter позначила декілька повідомлень президента США Дональда Трампа такими, що порушують правила соцмережі.
Про це йдеться в повідомленні служби безпеки соцмережі.
Зокрема Трамп порушив правила щодо громадянської відповідальності і у сфері виборчого права.
У своїх повідомленнях він закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.
We placed a public interest notice on two Tweets in this thread for violating our Civic Integrity Policy, specifically for encouraging people to potentially vote twice. https://t.co/UU9kJfqptz— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 3, 2020
У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах.
На ці пости глави Білого дому не можна поставити «лайк», відповісти або ретвітнути.
Раніше у Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості.
До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа- Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.