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    HiTech

    Twitter звинуватив Трампа у порушенні правил соцмережі

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    <p>На декілька постів Дональда Трампа не&nbsp;можна поставити&nbsp;&laquo;лайк&raquo;, відповісти або ретвітнути</p> - Twitter звинуватив Трампа у порушенні правил соцмережі

    На декілька постів Дональда Трампа не можна поставити «лайк», відповісти або ретвітнути

    У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах

    Компанія Twitter позначила декілька повідомлень президента США Дональда Трампа такими, що порушують правила соцмережі.

    Про це йдеться в повідомленні служби безпеки соцмережі.

    Зокрема Трамп порушив правила щодо громадянської відповідальності і у сфері виборчого права.

    У своїх повідомленнях він закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

    У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах.

    На ці пости глави Білого дому не можна поставити «лайк», відповісти або ретвітнути.

    Раніше у Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості.

    До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа- Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

    У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.

    США Дональд Трамп політика інтернет вибори у США Twitter соціальні мережі
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