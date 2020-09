Twitter звинуватив Трампа у порушенні правил соцмережі

У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах

Компанія Twitter позначила декілька повідомлень президента США Дональда Трампа такими, що порушують правила соцмережі.

Про це йдеться в повідомленні служби безпеки соцмережі.

Зокрема Трамп порушив правила щодо громадянської відповідальності і у сфері виборчого права.

У своїх повідомленнях він закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

We placed a public interest notice on two Tweets in this thread for violating our Civic Integrity Policy, specifically for encouraging people to potentially vote twice. https://t.co/UU9kJfqptz