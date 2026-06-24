Акції SpaceX обвалилися: Маск втратив статус трильйонера

Bloomberg: компанія розмістила облігації на $25 млрд – і за три дні втратила понад $600 млрд капіталізації

Статки Ілона Маска впали до $957 млрд – він більше не трильйонер. Це сталося після того, як SpaceX оголосила про перше в своїй історії розміщення інвестиційних облігацій на $25 млрд, що спровокувало триденне падіння акцій компанії на 23%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як SpaceX набрала боргів і водночас заощадила

SpaceX продала облігації на $25 млрд у кількох траншах зі строками погашення від 5 до 30 років і купонними ставками від 5,35% до 6,65%. Річне навантаження на обслуговування боргу складе близько $1,5 млрд – і це парадоксально менше, ніж компанія платила раніше.

Справа в тому, що SpaceX поглинула X і xAI, які мали $17,5 млрд високоризикового боргу зі ставками від 9,5% до 12,5%. Обслуговування цих боргів коштувало б $1,8 млрд на рік. Тобто Маск додав $25 млрд нового боргу – але щорічні витрати на відсотки скоротив на $300 млн.

Попит на облігації виявився величезним: на піку заявки інвесторів сягнули $89 млрд – майже вчетверо більше за обсяг розміщення. Це дозволило SpaceX зафіксувати нижчі ставки в процесі маркетингу.

Чому акції впали

Попри ажіотаж навколо облігацій, ринок акцій відреагував обвалом. За три торгові сесії після оголошення про розміщення папери SpaceX впали на 23% – до $154,6 за акцію. Капіталізація компанії скоротилася більш ніж на $600 млрд.

Інвестори занепокоїлися масштабами боргового навантаження та збитковістю xAI: минулого року підрозділ штучного інтелекту згенерував лише $3,2 млрд виручки при операційних збитках у $6,4 млрд. Для порівняння, у 2024 році збитки xAI становили $1,6 млрд – тобто за рік вони зросли вчетверо.

«Щоб інвестувати в це, треба бути справжнім віруючим, – сказав стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. – Треба вірити, що доходи суттєво зростуть у найближчі роки».

Зірковий злет і перше падіння

Маск став першим у світі трильйонером лише цього місяця – після IPO SpaceX 12 червня, яке залучило $75 млрд при оцінці компанії у $1,75 трлн. Тоді його статки сягнули $1,1 трлн.

Нинішнє падіння акцій повернуло його стан нижче позначки в трильйон – до $957 млрд за індексом мільярдерів Bloomberg. Утім Маск залишається найбагатшою людиною планети з величезним відривом: капітал другого у списку – співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа – становить близько $300 млрд.

Що далі

Ключове питання для інвесторів – чи зможе xAI вийти на самоокупність раніше, ніж SpaceX вичерпає ресурс для підтримки його збитків. Зірковий актив компанії – супутниковий інтернет Starlink – поки залишається головним джерелом доходів і фінансує амбіції Маска в галузі штучного інтелекту. Нещодавно SpaceX уклала кількамільярдні угоди на обчислювальні ресурси з Anthropic, Google та стартапом Reflection AI.

«Інвестиційна логіка тут проста: зростання Starlink і вихід xAI на самоокупність – поки не скінчаться кошти», – сказав Росс Памфілон з Impax Asset Management.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Маск став першим у світі трильйонером після IPO SpaceX 12 червня – компанія залучила $75 млрд і стала однією з найдорожчих публічних компаній світу. До IPO SpaceX поглинула xAI Маска у лютому 2026 року, об'єднавши космічний бізнес, штучний інтелект і соцмережу X в єдиний конгломерат.