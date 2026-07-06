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Род Стюарт присвятив пісню українцям на тлі масованих ударів РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Британський музикант присвятив українцям традиційне виконання пісні «Rhythm of My Heart»
фото з відкритих джерел

Стюарт: люди в усьому світі й далі підтримують Україну

Британський рок-музикант Род Стюарт присвятив українцям традиційне виконання пісні «Rhythm of My Heart» та заявив, що світ продовжує стояти на боці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на акаунт співака в соцмережі Х (Twitter).

«Моє серце – з народом України», – написав музикант, розповівши, що впродовж кількох останніх років щоразу присвячує цей момент композиції «Rhythm of My Heart» силі, мужності та стійкості українців. За словами артиста, глядачі на його концертах щовечора об'єднуються, аби висловити підтримку Україні.

Стюарт додав, що вирішив нагадати про це саме зараз – на тлі нещодавніх жахливих ударів по Києву. На його переконання, навіть невеликий жест зі сцени може показати українцям, що люди в усьому світі й далі на їхньому боці.

Приводом для звернення музиканта стала масована російська атака на Київ у ніч на 2 липня 2026 року – одна з наймасованіших за час війни. Ворог бив по житлових будинках і цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами та гіперзвуковими «Цирконами», постраждалими виявились 28 локацій. Унаслідок удару загинула 31 людина, ще 102 отримали поранення.

Публічний жест Стюарта продовжує багаторічну традицію західних виконавців використовувати сцену для підтримки України. Ще у 2022 році німецький гурт Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув синьо-жовтий прапор, а до нього подібні жести робили й інші світові зірки. Водночас наслідки останньої атаки на Київ відчули й самі українські артисти: фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026 співак Laud опинився в епіцентрі нічного обстрілу – ракета влучила в будинок навпроти його квартири.

Нагадаємо, це не перший жест підтримки України з боку Рода Стюарта: раніше музикант прихистив у Британії багатодітну родину українських біженців, самостійно оплативши їм житло, а також долучив кількох українців до складу своєї гастрольної команди.

Род Стюарт присвятив пісню українцям на тлі масованих ударів РФ фото 1
фото з відкритих джерел

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Теги: Євробачення музикант поранення ворог співак ракета будинок житло прапор соцмережі

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