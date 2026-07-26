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«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей

Мільярдер вважає, що коли роботи вироблятимуть більше товарів і послуг, ніж людина спроможна спожити, потреба в грошово-кредитних відносинах повністю відпаде

Американський підприємець Ілон Маск вважає, що вже протягом найближчого десятиліття гроші можуть втратити своє нинішнє значення через стрімкий розвиток штучного інтелекту та робототехніки. Як пише «Главком» , про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці The Economist Занні Мінтон Беддоуз, відповідаючи на запитання про те, яким він бачить світ у 2036 році.

Під час розмови Маск спрогнозував, що приблизно через п'ять років можливості штучного інтелекту перевищать сукупний людський інтелект, а ще через кілька років людство може увійти в епоху, яку він назвав «дивовижного достатку».

«Найімовірніший результат – це епоха неймовірного достатку, коли кожен зможе мати все, що тільки може уявити», – сказав Маск.

За його словами, вирішальну роль у цьому відіграватимуть не лише системи штучного інтелекту, а й роботи-гуманоїди, які зможуть виконувати більшість фізичної роботи. Маск зазначив, що економіка фактично є виробництвом товарів і наданням послуг, а якщо ці процеси майже повністю забезпечуватимуть роботи, людство отримає практично необмежені виробничі можливості.

Саме в цьому контексті бізнесмена запитали, як у такому світі працюватимуть гроші та чи зможуть його компанії заробляти прибуток.

«Я зроблю ще один прогноз. У 2036 році гроші вже не матимуть значення», – відповів Маск.

Пояснюючи свою думку, він зазначив, що гроші є лише інструментом для отримання товарів і послуг.

«Навіщо вам гроші? Щоб отримувати товари й послуги: їжу, житло, транспорт, розваги. Якщо роботи та штучний інтелект вироблятимуть більше товарів і надаватимуть більше послуг, ніж будь-яка людина здатна спожити, то навіщо тоді потрібні гроші?» – сказав підприємець.

Водночас Маск уточнив, що до такого сценарію людству ще належить пройти тривалий перехідний період.

«Між сьогоднішнім днем і тим часом гроші, звісно, ще будуть потрібні», – зазначив він.

Окрім економічних прогнозів, підприємець знову висловився про ризики розвитку штучного інтелекту. На його думку, люди навряд чи зможуть контролювати надінтелектуальні системи, якщо вони стануть значно розумнішими за людство. Саме тому, за словами Маска, головним завданням є створення ШІ, який буде максимально орієнтований на пошук правди та враховуватиме інтереси людей.

Зазначимо, що дана заява Маска є його прогнозом щодо можливого розвитку технологій, а не оцінкою, заснованою на підтверджених економічних розрахунках. У своїх попередніх виступах він уже неодноразово припускав, що широке впровадження штучного інтелекту й роботів може зробити працю необов'язковою, а традиційна роль грошей поступово зникне.

Нагадаємо, що федеральний суд Каліфорнії відхилив позов компанії xAI Ілона Маска проти OpenAI щодо нібито викрадення комерційних таємниць і заборонив повторно подавати аналогічні вимоги. Суд дійшов висновку, що xAI не надала достатніх доказів своїх звинувачень. Тим часом SpaceX оголосила про придбання ШІ-стартапу Cursor за $60 млрд, а її ринкова капіталізація вперше перевищила показник Amazon.

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Теги: гроші Ілон Маск штучний інтелект

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