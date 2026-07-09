Стало відомо, чому виробництво Patriot в Україні не почнеться швидко

Виробництво Patriot в Україні може затягнутися на роки

Навіть після отримання ліцензії Україні доведеться вирішити низку складних технологічних і виробничих завдань, без яких випуск сучасних ракет-перехоплювачів неможливий

Розгортання виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти кілька років навіть після отримання відповідної ліцензії від США. Головною проблемою стане створення повного виробничого циклу та локалізація складних технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, питання надання Україні ліцензії наразі перебуває лише на початковому етапі. Навіть після її схвалення запуск виробництва такого високотехнологічного озброєння стане тривалим і технічно складним процесом.

Експерт Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффман пояснив, що найбільшим викликом стане правильна локалізація всього ланцюга постачання необхідних компонентів.

Водночас досі невідомо, яку саме модифікацію Patriot можуть дозволити виробляти в Україні. Йдеться або про старіші ракети-перехоплювачі PAC-2, які виготовляє компанія RTX, або про сучасніші PAC-3 виробництва Lockheed Martin.

Нагадаємо, що окремі елементи ракет, зокрема корпуси, відносно прості у виробництві. Проте найскладнішими залишаються твердопаливні ракетні двигуни, а також малі рульові двигуни, які забезпечують високу точність перехоплення цілей.

Крім того, значна частина необхідних комплектуючих не виробляється серійно у відкритому доступі, що ще більше ускладнює локалізацію виробництва та збільшує терміни реалізації проєкту.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами американського лідера, це питання вже опрацьовується, однак конкретні деталі майбутнього проєкту поки не розголошуються.