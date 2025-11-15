Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось
Disney стверджував, що YouTube TV «вимагає пільгового ставлення з нижчими тарифами» порівняно з конкурентами
фото з відкритих джерел

Через перебої мільйони підписників YouTube TV не змогли переглянути важливі події

Компанії Walt Disney та Google (власник YouTube) оголосили про досягнення угоди, яка дозволить відновити трансляцію всіх каналів Disney на платформі YouTube TV. Це поклало край тижневому конфлікту через плату за трансляцію, який залишив мільйони підписників без доступу до ключових спортивних подій та програм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З п’ятниці на YouTube TV повернувся повний асортимент каналів Disney, включаючи ABC, ESPN (спортивні програми), FX, National Geographic, Disney Channel та інші.

Крім того, YouTube повідомив, що повний перелік спортивних програм ESPN, включно з контентом ESPN Unlimited, буде доступний підписникам базового плану без додаткової плати до кінця 2026 року.

Суперечка, яка розпочалася 30 жовтня, була зосереджена навколо плати за провезення (ставки за кожного абонента), які дистриб'ютори платять медіа-компаніям. Disney прагнув отримати ставки, порівнянні з тими, що платять інші великі дистриб'ютори, зокрема близько $10 за передплатника на місяць для ESPN.

Незважаючи на укладення угоди, компанії не розголошують її фінансові умови. Раніше Disney стверджував, що YouTube TV «вимагає пільгового ставлення з нижчими тарифами» порівняно з конкурентами.

Через перебої мільйони підписників YouTube TV не змогли переглянути важливі події, зокрема гру «Monday Night Football» та висвітлення Дня виборів у США.

YouTube TV раніше запропонував своїм клієнтам кредит у розмірі $20, якщо канали Disney залишатимуться недоступними протягом тривалого часу. Швидке зростання YouTube TV та величезні фінансові ресурси Google надають платформі значні важелі впливу у подібних переговорах з медіа-компаніями.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня сотні тисяч користувачів зіткнулися з проблемами у роботі YouTube. Збій зачепив різні країни світу, зокрема США, країни Європи, Азії та Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Downdetector.

Зазначається, що перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 2-3 години ночі. Користувачі скаржаться, що не можуть вмикати відео, сторінки не завантажуються або програвач видає повідомлення про помилки. У деяких випадках відео просто обриваються або зникає доступ до них повністю.

Читайте також:

Теги: YouTube відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пивоваров зі сцени розповів про наклеп з боку Суспільного Культура та довів, що грає наживо
«Передамо привіт тьоті»: Пивоваров зіграв у Палаці спорту на барабанах і втер носа журналістці Суспільного
Вчора, 18:02
Шеф-кухар Нуел перетворив спадщину Абу-Дабі на шоколадний батончик
Дубайський шоколад уже не в моді. В ОАЕ створено нові «вірусні» ласощі
Вчора, 16:53
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Вчора, 10:24
Відео, як Трамп бризкає парфумами на лідера Сирії, стало вірусним
Курйоз у Білому домі: Трамп обприскав президента Сирії парфумами
13 листопада, 10:28
Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
9 листопада, 15:51
За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, кіт перебуває в страху
У мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. Реакція поліції та зоозахисників
3 листопада, 13:46
Без електропостачання залишився Інгулецький район Кривого Рогу
Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу
26 жовтня, 18:43
Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Удар по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч
21 жовтня, 05:53
Окупанти атакували енергооб'єкти Чернігівщини
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч
20 жовтня, 05:59

Телеком

Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось
Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
Уряд запускає координаційний штаб звʼязку
Уряд запускає координаційний штаб звʼязку
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України
Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua