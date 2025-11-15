Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось

Disney стверджував, що YouTube TV «вимагає пільгового ставлення з нижчими тарифами» порівняно з конкурентами

Через перебої мільйони підписників YouTube TV не змогли переглянути важливі події

Компанії Walt Disney та Google (власник YouTube) оголосили про досягнення угоди, яка дозволить відновити трансляцію всіх каналів Disney на платформі YouTube TV. Це поклало край тижневому конфлікту через плату за трансляцію, який залишив мільйони підписників без доступу до ключових спортивних подій та програм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З п’ятниці на YouTube TV повернувся повний асортимент каналів Disney, включаючи ABC, ESPN (спортивні програми), FX, National Geographic, Disney Channel та інші.

Крім того, YouTube повідомив, що повний перелік спортивних програм ESPN, включно з контентом ESPN Unlimited, буде доступний підписникам базового плану без додаткової плати до кінця 2026 року.

Суперечка, яка розпочалася 30 жовтня, була зосереджена навколо плати за провезення (ставки за кожного абонента), які дистриб'ютори платять медіа-компаніям. Disney прагнув отримати ставки, порівнянні з тими, що платять інші великі дистриб'ютори, зокрема близько $10 за передплатника на місяць для ESPN.

Незважаючи на укладення угоди, компанії не розголошують її фінансові умови. Раніше Disney стверджував, що YouTube TV «вимагає пільгового ставлення з нижчими тарифами» порівняно з конкурентами.

Через перебої мільйони підписників YouTube TV не змогли переглянути важливі події, зокрема гру «Monday Night Football» та висвітлення Дня виборів у США.

YouTube TV раніше запропонував своїм клієнтам кредит у розмірі $20, якщо канали Disney залишатимуться недоступними протягом тривалого часу. Швидке зростання YouTube TV та величезні фінансові ресурси Google надають платформі значні важелі впливу у подібних переговорах з медіа-компаніями.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня сотні тисяч користувачів зіткнулися з проблемами у роботі YouTube. Збій зачепив різні країни світу, зокрема США, країни Європи, Азії та Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Downdetector.

Зазначається, що перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 2-3 години ночі. Користувачі скаржаться, що не можуть вмикати відео, сторінки не завантажуються або програвач видає повідомлення про помилки. У деяких випадках відео просто обриваються або зникає доступ до них повністю.