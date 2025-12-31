Google прикрасив дудл до Нового року

До Нового року Google створив святковий дудл

Святковий дудл Google прикрашений золотом, сріблом і конфеті

Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Нового року 2026. Про це повідомляє «Главком».

На зображені дудла літери оформлені у золотий колір, а цифри 2026 виконані у сріблястому відтінку, усе прикрашено яскравим конфеті.

До Нового року Google створив святковий дудл фото: скриншот Google

Нагадаємо, 24 серпня пошукова система Google присвятила свій головний дудл Дню Незалежності України, щоб нагадати користувачам про це важливе свято. На зображенні дудла представлений синьо-жовтий прапор, який символізує мирне небо над безкрайніми золотими полями пшениці. У Google зазначили: «Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України».

Слід зазначити, що Google вже давно підтримує цю традицію. Щороку, починаючи з 2014-го, пошукова система змінювала свій логотип, щоб відзначити День Незалежності України, присвячуючи його різним аспектам української культури та ідентичності.

2026 рік крокує планетою: о 12:00 за київським часом новий рік розпочався на островах Лайн у Тихому океані, що входять до складу Кірібаті. Країна використовує три часові пояси, тому першими святкують мешканці сходу держави.