Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Google прикрасив дудл до Нового року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Google прикрасив дудл до Нового року
До Нового року Google створив святковий дудл
колаж: glavcom.ua

Святковий дудл Google прикрашений золотом, сріблом і конфеті

Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Нового року 2026. Про це повідомляє «Главком».

На зображені дудла літери оформлені у золотий колір, а цифри 2026 виконані у сріблястому відтінку, усе прикрашено яскравим конфеті.

До Нового року Google створив святковий дудл
До Нового року Google створив святковий дудл
фото: скриншот Google

Нагадаємо, 24 серпня пошукова система Google присвятила свій головний дудл Дню Незалежності України, щоб нагадати користувачам про це важливе свято. На зображенні дудла представлений синьо-жовтий прапор, який символізує мирне небо над безкрайніми золотими полями пшениці. У Google зазначили: «Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України».

Слід зазначити, що Google вже давно підтримує цю традицію. Щороку, починаючи з 2014-го, пошукова система змінювала свій логотип, щоб відзначити День Незалежності України, присвячуючи його різним аспектам української культури та ідентичності.

2026 рік крокує планетою: о 12:00 за київським часом новий рік розпочався на островах Лайн у Тихому океані, що входять до складу Кірібаті. Країна використовує три часові пояси, тому першими святкують мешканці сходу держави. 

Читайте також:

Теги: Google свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 грудня – Різдво Христове
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
5 грудня, 22:00
Анастасія Блищик розповіла про народження сина на війні
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
8 грудня, 09:20
Мешканці відзначили річницю падіння Асада радісними святкуваннями, розмахуючи новим сирійським прапором
Сирія відзначає річницю повалення Асада
9 грудня, 01:17
OpenAI запускає спеціальний режим заради швидкості та персоналізації ChatGPT
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
4 грудня, 10:37
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
24 грудня, 22:00
Новий рік крокує планетою: Далекий Схід РФ та Австралія вже святкують
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Сьогодні, 14:41

Телеком

Отримання картки платника податків стане простішим
Отримання картки платника податків стане простішим
Google прикрасив дудл до Нового року
Google прикрасив дудл до Нового року
Google присвятив дудл Новому року
Google присвятив дудл Новому року
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua