Google прикрасив дудл до Нового року
Святковий дудл Google прикрашений золотом, сріблом і конфеті
Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Нового року 2026. Про це повідомляє «Главком».
На зображені дудла літери оформлені у золотий колір, а цифри 2026 виконані у сріблястому відтінку, усе прикрашено яскравим конфеті.
Нагадаємо, 24 серпня пошукова система Google присвятила свій головний дудл Дню Незалежності України, щоб нагадати користувачам про це важливе свято. На зображенні дудла представлений синьо-жовтий прапор, який символізує мирне небо над безкрайніми золотими полями пшениці. У Google зазначили: «Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України».
Слід зазначити, що Google вже давно підтримує цю традицію. Щороку, починаючи з 2014-го, пошукова система змінювала свій логотип, щоб відзначити День Незалежності України, присвячуючи його різним аспектам української культури та ідентичності.
2026 рік крокує планетою: о 12:00 за київським часом новий рік розпочався на островах Лайн у Тихому океані, що входять до складу Кірібаті. Країна використовує три часові пояси, тому першими святкують мешканці сходу держави.
Коментарі — 0