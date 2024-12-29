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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2
Stalker став першою комп’ютерною грою, яку Сухаревський відкрив у своєму житті
фото з відкритих джерел

Сухаревський закликав українців підтримати голосуванням українську гру

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський закликав українців підтримати голосуванням українську гру Stalker 2: Heart of Chornobyl як найкращу у світі. Про це він заявив у відповідному відео.

«Stalker став першою комп’ютерною грою, яку я відкрив у своєму житті. Ця гра дала поштовх для дуже багатьох осмислень у моїй військовій кар’єрі», – сказав Сухаревський.  

Голосування The Steam Awards 2024 відбувається на платформі Steam. Завдяки підтримці Stalker 2: Heart of Chornobyl номіновано у трьох категоріях:

  • Розкішний сюжет.
  • Найбільш інноваційний ігролад.
  • Гра Року.

Голосування триватиме до 20.00години  31 грудня. Підтримати гру можна за посиланням.

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп'ютерна гра Stalker 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

До слова, народні депутати під час засідання Верховної Ради з трибуни привітали вихід української відеогри Stalker 2: Серце Чорнобиля. Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

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Теги: Вадим Сухаревський відео інтернет

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