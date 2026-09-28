Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги
Державна міграційна служба проводить технічні роботи
фото: «Дія»

Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у «Дії»

У «Дії» тимчасово недоступні документи та низка сервісів через технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Документи та деякі послуги в «Дії» тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи. Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у «Дії».

«Команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути «Дію» до звичного режиму», – додається у заяві.

До слова, юридичні особи отримали можливість подати через портал «Дія» заяву до міжнародного Реєстру збитків у категорії C3.2 – «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях».

Зауважимо, люди, які втратили чоловіка або дружину, тепер можуть подати заяву на шлюб у кілька кліків у застосунку «Дія».

Теги: Дія Державна міграційна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скористатися послугою можуть двоє повнолітніх громадян України
Українці зможуть розлучатися через «Дію»: як працює нова послуга
3 вересня, 12:23
Йдеться не лише про попередження про небезпеку, а й про джерело інформації
Новий застосунок на базі «Дії» інформуватиме про повітряні загрози
4 вересня, 02:22
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
4 вересня, 05:50
Стефанчук також заявив, що у світі електронні вибори мають обмежене застосування
Стефанчук прокоментував можливість проведення виборів через «Дію»
21 вересня, 19:51
Обмеження стосуються як цифрового оформлення через застосунок, так і особистого звернення до профільних установ
«Дія» призупинила три послуги: що і коли запрацюють знову
21 вересня, 22:10
Для реєстрації нового шлюбу тепер не потрібно особисто йти до ДРАЦС
«Дія» розширила перелік тих, хто може одружитися онлайн
22 вересня, 14:21

Телеком

У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги
У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги
Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ
Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ
Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи
У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи
Через російський обстріл обмежено доступ до даних в системі YouControl
Через російський обстріл обмежено доступ до даних в системі YouControl
Операція «Посейдон»: хакери здобули секретні дані про флот РФ
Операція «Посейдон»: хакери здобули секретні дані про флот РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua