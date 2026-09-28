У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги

Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у «Дії»

У «Дії» тимчасово недоступні документи та низка сервісів через технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Документи та деякі послуги в «Дії» тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи. Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у «Дії».

«Команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути «Дію» до звичного режиму», – додається у заяві.

До слова, юридичні особи отримали можливість подати через портал «Дія» заяву до міжнародного Реєстру збитків у категорії C3.2 – «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях».

Зауважимо, люди, які втратили чоловіка або дружину, тепер можуть подати заяву на шлюб у кілька кліків у застосунку «Дія».