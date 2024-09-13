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Microsoft будує надпотужний квантовий комп'ютер. Що він зможе робити

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Microsoft будує надпотужний квантовий комп'ютер. Що він зможе робити
Очікується, що нова система дозволить організаціям вирішувати складні наукові та комерційні завдання
фото: Microsoft

Нова система буде доступною для комерційного використання

Компанія Microsoft оголосила про партнерство з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера. Нова система стане кроком у розвитку обчислювальної платформи Azure Quantum і буде доступною для комерційного використання.

Новий квантовий комп'ютер інтегруватиме систему квантових обчислень на нейтральних атомах Atom Computing в екосистему віртуалізації кубитів (квантових бітів) Microsoft Azure Quantum.

«Це дозволить запропонувати клієнтам нове покоління надійного квантового обладнання», – заявляє Microsoft.

Компанії співпрацюють для підвищення відмовостійкості квантових комп'ютерів. В Atom Computing зазначають, що найближча мета – удосконалити відмовостійкі обчислення другого рівня шляхом об'єднання кількох логічних кубітів з дуже низьким рівнем логічних помилок.

«Завдяки здатності Atom Computing масштабувати кількість фізичних кубітів у десять разів з кожним поколінням наших систем, ми разом продовжимо демонструвати значні досягнення швидше, ніж це вважалося раніше», – зазначають у компанії.

У Microsoft відзначають, що обладнання Atom Computing поєднує в собі можливості, необхідні для розширення квантової корекції помилок, включаючи велику кількість кубитів високої точності, зв'язок всіх кубитів між собою, тривалий час когерентності та вимірювання в середині схеми зі скиданням та повторним використанням кубітів.

Очікується, що нова система дозволить організаціям вирішувати складні наукові та комерційні завдання, включаючи проектування та прогнозування властивостей хімічних речовин та матеріалів, дослідження молекулярних взаємодій та моделювання складних хімічних реакцій.

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Теги: Microsoft штучний інтелект технології

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