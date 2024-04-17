Х (Twitter) може запровадити плату за публікації: кого стосується

Ілон Маск хоче розв'язати проблему великої кількості ботів та тролів у соціальній мережі

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск запропонував у своїй соцмережі X (Twitter) ввести невелику плату за право публікації першого посту для нових користувачів. Про це він написав у Х.

Ілон Маск зазначає, що так можна розв'язати проблему великої кількості ботів та тролів у соціальній мережі.

Маск додав, що сучасні боти зі штучним інтелектом легко оминають вбудовані перевірки, які покликані визначити, людина його проходить чи ШІ.

«На жаль, невелика плата за можливість зробити першу публікацію новим користувачам є єдиним способом приборкати невпинну атаку ботів», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що в Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок Х (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ.

«Якщо вам відомі акаунти у Х (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, – будь ласка, повідомляйте нам на пошту [email protected]», – йдеться у дописі.

У Центрі зазначили, що список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі Х уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.