Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА
Засідання Кабінету міністрів України
фото: Кабінет міністрів України

Кадрові зміни уряду охопили три міністерства

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, призначивши трьох заступників міністрів та погодивши кандидатуру голови Хмельницької районної державної адміністрації. Про це пише «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

7 вересня Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення у кількох центральних органах виконавчої влади. Зокрема, уряд змінив керівний склад Міністерства оборони України, Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а також Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

З посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Анатолія Комірного.

На цій посаді його замінить Микола Матюшенко. Уряд призначив його заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові рішення також стосуються Міністерства оборони України. Заступницею міністра призначено Ганну Гвоздяр.

Ще одним призначенням стало рішення щодо Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Заступником міністра став Володимир Шемаєв.

Таким чином, кадрові зміни уряду охопили три міністерства. Перелік призначень та звільнення:

  • Ганна Гвоздяр – заступниця міністра оборони України;
  • Володимир Шемаєв – заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Микола Матюшенко – заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Анатолій Комірний – звільнений із посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Окремо уряд погодив призначення Миколи Грушки головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Інформацію про кадрові рішення оприлюднив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів регулярно ухвалює кадрові рішення щодо керівництва міністерств та інших органів державної влади. Раніше «Главком» повідомляв про кадрові зміни в Міністерстві оборони України, зокрема про формування команди нового очільника відомства.

Читайте також:

Теги: Міністерство соціальної політики Міноборони міністр Хмельниччина уряд звільнення кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Настоящее время» працює російською мовою в країнах пострадянського простору
У битві за канал «Настоящее время» перемогли «хороші русскіє»
29 серпня, 16:06
Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries
Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries
16 серпня, 14:06
Після завершення війни питання безпеки залишатиметься центральним у житті українців ще щонайменше два покоління
35 років незалежності поставили українців перед складним вибором – Bloomberg
23 серпня, 07:20
Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах
Кабмін призначив нового заступника глави МВС
31 серпня, 14:01
Су-24М втратив керування перед катастрофою
ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
17 серпня, 15:39
Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде
Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде Освіта
30 серпня, 10:05
Романюков має досвід роботи не лише у сфері державних закупівель, а й у цифровізації
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
1 вересня, 13:53
Через технічні проблеми користувачі могли мати труднощі з авторизацією
Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам
2 вересня, 10:24
Збір торкнеться доходів і активів, які перевищують поріг у 1 млрд форинтів
Угорщина запровадить податок на багатство: скільки він принесе бюджету
3 вересня, 04:39

Політика

Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку
Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку
Сестра Мудрої звільнилася з державного органу після публікації плівок НАБУ
Сестра Мудрої звільнилася з державного органу після публікації плівок НАБУ
Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА
Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА
Новий голова Агентства відновлення окреслив пріоритети роботи
Новий голова Агентства відновлення окреслив пріоритети роботи
Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами
Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами
Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео)
Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
115K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
80K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua