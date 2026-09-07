Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА

Кадрові зміни уряду охопили три міністерства

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, призначивши трьох заступників міністрів та погодивши кандидатуру голови Хмельницької районної державної адміністрації. Про це пише «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

7 вересня Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення у кількох центральних органах виконавчої влади. Зокрема, уряд змінив керівний склад Міністерства оборони України, Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а також Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

З посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Анатолія Комірного.

На цій посаді його замінить Микола Матюшенко. Уряд призначив його заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові рішення також стосуються Міністерства оборони України. Заступницею міністра призначено Ганну Гвоздяр.

Ще одним призначенням стало рішення щодо Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Заступником міністра став Володимир Шемаєв.

Таким чином, кадрові зміни уряду охопили три міністерства. Перелік призначень та звільнення:

Ганна Гвоздяр – заступниця міністра оборони України;

Володимир Шемаєв – заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Микола Матюшенко – заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Анатолій Комірний – звільнений із посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Окремо уряд погодив призначення Миколи Грушки головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Інформацію про кадрові рішення оприлюднив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів регулярно ухвалює кадрові рішення щодо керівництва міністерств та інших органів державної влади. Раніше «Главком» повідомляв про кадрові зміни в Міністерстві оборони України, зокрема про формування команди нового очільника відомства.