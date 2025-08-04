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Послугу надання витягу про несудимість відновлено: як отримати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Послугу надання витягу про несудимість відновлено: як отримати
Витяг про несудимість доступний для всіх громадян віком від 14 років
фото: МВС/Facebook

Витяг можна оформити через «Дію»

Міністерство внутрішніх справ відновило послугу надання витягу про несудимість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Витяг про несудимість знову можна оформити через «Єдине вікно громадянина» на сайті МВС, а також в «Дії».

«Від пʼятниці ми працювали над оновленням сервісу та програмного забезпечення, аби система працювала ефективніше та швидше», – наголошує МВС.

Міністерство нагадує, що послуга доступна для всіх громадян віком від 14 років. Готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті «Єдиного вікна для громадян». У разі оформлення через «Дію», витяг про несудимість надійде на електронну пошту. Також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи».

Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів.

До слова, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга є платною саме для банківських установ, а для громадян – залишилася безплатною.

Теги: МВС Дія

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