Послугу надання витягу про несудимість відновлено: як отримати
Витяг можна оформити через «Дію»
Міністерство внутрішніх справ відновило послугу надання витягу про несудимість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.
Витяг про несудимість знову можна оформити через «Єдине вікно громадянина» на сайті МВС, а також в «Дії».
«Від пʼятниці ми працювали над оновленням сервісу та програмного забезпечення, аби система працювала ефективніше та швидше», – наголошує МВС.
Міністерство нагадує, що послуга доступна для всіх громадян віком від 14 років. Готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті «Єдиного вікна для громадян». У разі оформлення через «Дію», витяг про несудимість надійде на електронну пошту. Також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи».
Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів.
До слова, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга є платною саме для банківських установ, а для громадян – залишилася безплатною.