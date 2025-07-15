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Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото)
Кіт дивом вижив під завалами
фото: Національна поліція України

Котик знайшов собі нову родину серед поліцейських

На Сумщині поліцейський врятував кота після ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

«Пухнастик дивом вижив під завалами. Під час огляду зруйнованих будівель один з правоохоронців почув слабке нявкання з-під завалів. Кошеня обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, тваринка не має серйозних ушкоджень. «А ще малий знайшов собі нову родину серед поліцейських», – додали правоохоронці.

До слова, уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото) фото 1
Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото) фото 2

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо – травмовано дитину.

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Теги: Сумщина МВС Національна поліція України тварини

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