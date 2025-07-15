Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото)

Котик знайшов собі нову родину серед поліцейських

На Сумщині поліцейський врятував кота після ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

«Пухнастик дивом вижив під завалами. Під час огляду зруйнованих будівель один з правоохоронців почув слабке нявкання з-під завалів. Кошеня обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, тваринка не має серйозних ушкоджень. «А ще малий знайшов собі нову родину серед поліцейських», – додали правоохоронці.

До слова, уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо – травмовано дитину.