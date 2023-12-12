Збій у роботі «Київстару»: інструкція, як залишатися зі зв'язком та інтернетом

Необхідно знайти та вибрати доступну мережу Vodafone чи lifecell

Залишатися на зв'язку можна, якщо перепідключитися до іншого оператора

У вівторок, 12 грудня, у роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій. Для того, щоб залишатися зі зв'язком та інтернетом, потрібно перепідключитися до іншого оператора.

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Як здійснити перепідключення до іншого оператора:

відключити автовибір мережі;

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone чи lifecell;

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після цього потрібно перевірити можливість здійснення вихідного дзвінка, підключення до інтернету.

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі.

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Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.