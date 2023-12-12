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Збій у роботі «Київстару»: інструкція, як залишатися зі зв'язком та інтернетом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Збій у роботі «Київстару»: інструкція, як залишатися зі зв'язком та інтернетом
Необхідно знайти та вибрати доступну мережу Vodafone чи lifecell
фото з відкритих джерел

Залишатися на зв'язку можна, якщо перепідключитися до іншого оператора

У вівторок, 12 грудня, у роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій. Для того, щоб залишатися зі зв'язком та інтернетом, потрібно перепідключитися до іншого оператора.

Як здійснити перепідключення до іншого оператора:

  • відключити автовибір мережі;
  1. на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
  2. на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
  • знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone чи lifecell;
  • якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після цього потрібно перевірити можливість здійснення вихідного дзвінка, підключення до інтернету.

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. 

Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.

Теги: Vodafone мобільні оператори інтернет Київстар

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