Стало відомо, скільки пропозицій на онлайн-шлюб у «Дії» подали українці

За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на два місяці вперед

За три дні в межах послуги Шлюб онлайн у застосунку Дія пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас «так» відповіли лише у 49 282 випадках. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, шлюб онлайн – це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на два місяці вперед.

«Результати за три дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб», – зазначив Федоров.

Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.

Нагадаємо, міністр Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. «Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у «Дії»», – повідомив міністр.

Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Раніше, 29 травня, Мінцифри запустило бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії».