Скандал із бронюванням Петрова: Мінкульт зробив заяву

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Петров знову отримав бронювання від мобілізації
фото: 221petrov/Instagram

Міністерство культури заявило, що не погоджувало бронювання політтехнолога і блогера Володимира Петрова, оскільки не займається бронюванням працівників критично важливих підприємств і не надає відповідних дозволів. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит censor.net, передає «Главком».

Водночас у відомстві підтвердили, що «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ», яка, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, забронювала Петрова, отримала статус критично важливого підприємства. Там пояснили, що компанія відповідає визначеним критеріям: не має податкової заборгованості, забезпечує належний рівень оплати праці та залучена до виробництва контенту для телемарафону «Єдині новини».

Міністерство наголосило: бронювання військовозобов’язаних працівників здійснюється не державним органом, а безпосередньо підприємством через портал Дія. Саме керівництво компанії формує списки та несе відповідальність за їх відповідність вимогам.

Також законодавство передбачає, що бронюванню підлягає не більше 50% військовозобов’язаних працівників, якщо окремого рішення про збільшення цього ліміту не ухвалювало Міноборони. У відповіді зазначається, що Мінкульт не володіє інформацією про збільшення цього відсотка для ТОВ «Корисне ТБ».

Раніше Міністерство культури надало ТОВ «Корисне ТБ» статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, оскільки воно виробляє контент для телемарафону «Єдині новини», а саме для телеканалу «Інтер». Про це йдеться у відповіді на запит «Детектора медіа».

Міністерство пояснило, що ТОВ «Корисне ТБ» підтвердило свій статус критично важливого, надавши ліцензійний договір від 31 грудня 2025 року між ним і телеканалом «Інтер», відповідно до якого «Корисне ТБ» виробляє 51 аудіовізуальний твір, який надалі транслюють в ефірі інформаційного марафону.

Зазначається, що ТОВ «Корисне ТБ» отримувало статус критично важливого щорічно, починаючи від 2024 року.

Нагадаємо, що в розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника «Телерадіокомпанії «Корисне ТБ».

Раніше, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов були заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров мав бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де був оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працював в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом стало відомо, що Володимира Петрова було звільнено за власним бажанням.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ситуацію, пов’язану з можливістю мобілізації ведучого Володимира Петрова.

