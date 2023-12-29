У «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

Причиною є підвищення тарифів на адмінпослуги для водіїв

У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Повідомляється, що це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

«З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв – таке рішення ухвалив Уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в Дії будуть тимчасово недоступні, а саме – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто», – йдеться у повідомленні.

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Вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, пресслужба "Дії" закликала користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.

Нагадаємо, в Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.

Раніше Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.