Дебати Порошенка, Тимошенко та Зеленського



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Колаж: BBC Україна

Порошенко та Зеленський проігнорували запрошення на дебати

Сьогодні, 29 березня, до участі в дебатах – політичному ток-шоу «Зворотний відлік» запрошені Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Однак, на самі дебати прийшла лише Юлія Тимошенко, але вона відмовилася відповідати на питання експертів і залишила студію.