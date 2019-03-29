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    Дебати Порошенка, Тимошенко та Зеленського

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    Колаж: BBC Україна - Дебати Порошенка, Тимошенко та Зеленського
    Колаж: BBC Україна

    Порошенко та Зеленський проігнорували запрошення на дебати

    Сьогодні, 29 березня, до участі в дебатах – політичному ток-шоу «Зворотний відлік» запрошені Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. 

    Однак, на самі дебати прийшла лише Юлія Тимошенко, але вона відмовилася відповідати на питання експертів і залишила студію.

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