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    Експерт розповів, хто винен в аваріях на київських тепломережах

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    Прорив труби біля Ocean Plaza стався ввечері 13 січня - Експерт розповів, хто винен в аваріях на київських тепломережах
    Прорив труби біля Ocean Plaza стався ввечері 13 січня

    Більшість теплотрас у Києві потребують заміни

    Сьогодні, 23 січня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Аварії на київських тепломережах. Хто винен?»

    Запрошений гість: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста»

    Експерт проаналізував ситуацію, що виникла з аварійністю на тепломережах в Києві а також розповів про причини цих аварій та як вирішити проблемне питання.

    Нагадаємо, 21 січня у Києві стався черговий прорив теплотраси

    Як відомо, ввечері 13 січня у центрі столиці в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Столична влада заявила, що цього року продовжить вкладати кошти в заміну комунікацій. На ці потреби будуть виділені кошти міського бюджету, кошти інвестиційної програми, яка закладена в тарифі на гарячу воду та опалення. Також вже з наступного року планують розпочати роботи в рамках міжнародної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучивши 140 млн євро кредитних коштів. Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв зазначив, що необхідно близько 5 років, щоб подолати критичну аварійність та увійти в більш плановий та безпечний режим.

    Київ опалення аварія водопостачання Київтеплоенерго
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