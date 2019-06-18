Масові протести у Гонконзі: Чого вимагають жителі й чому Китай проти? трансляція



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Експерти проаналізували ситуацію, що склалася у Гонконгу

Сьогодні, 18 червня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Гонконг протестує. Що далі?»

Запрошені гості:

Олексій Коваль, журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців;

Юрій Пойта, керівник секції Азіатсько-Тихоокенського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, китаєзнавець.

Учасники заходу проаналізували ситуацію, що склалася у Гонконгу, а також пояснили причини останніх протестів. Експерти розповіли про те, як реагує Китай у цій ситуації, та дали прогноз щодо того, як розвиватиметься ситуація.

Як повідомляв раніше «Главком», 16 червня, на вулиці Гонконгу вийшли близько двох мільйонів людей. За оцінками поліції, за початковим маршрутом слідували 338 тисяч людей.

Протестувальники стверджують, що демонстрації триватимуть до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як «бунт» і не змусить генерального секретаря Бюро внутрішніх справ Гонконгу Керрі Лем піти у відставку.

Нагадаємо, 12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомлялося, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20 країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому, автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.