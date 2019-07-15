  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області

    • Розсилка
    1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області

    На Вінниччині виявлено факт незаконного перевезення спирту

    13 липня працівники Київського відділення поліції спільно з оперативниками ГУДФС у Вінницькій області під час огляду автомобіля «Форд Транзит» під керуванням 44-річного жителя Вінницького району виявили близько 1200 літрів спирту. Подія мала місце неподалік київського мосту на автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» у м. Вінниці. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За попередньою інформацією, 13 липня поліцейські Київського відділення поліції  спільно з працівниками ГУДФС у Вінницькій області задокументували факт незаконного перевезення спирту. Під час огляду автомобіля «Форд Транзит» правоохоронці  виявили 5 полімерних бочок, ємністю 240 літрів кожна, заповнених речовиною з різким запахом спирту, загальним об’ємом біля 1200 літрів. 

    Читайте також


    1 з 4
    на весь екран згорнути
    1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області
    1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області
    1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області

    Матеріали за цим фактом передано СОГ ГУДФС у Вінницькій області.

    В події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

    Читайте також
    кримінал алкоголь транзит Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ