1200 літрів спирту затримали правоохоронці у Вінницькій області



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На Вінниччині виявлено факт незаконного перевезення спирту

13 липня працівники Київського відділення поліції спільно з оперативниками ГУДФС у Вінницькій області під час огляду автомобіля «Форд Транзит» під керуванням 44-річного жителя Вінницького району виявили близько 1200 літрів спирту. Подія мала місце неподалік київського мосту на автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» у м. Вінниці.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, 13 липня поліцейські Київського відділення поліції спільно з працівниками ГУДФС у Вінницькій області задокументували факт незаконного перевезення спирту. Під час огляду автомобіля «Форд Транзит» правоохоронці виявили 5 полімерних бочок, ємністю 240 літрів кожна, заповнених речовиною з різким запахом спирту, загальним об’ємом біля 1200 літрів.





Матеріали за цим фактом передано СОГ ГУДФС у Вінницькій області.

В події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).