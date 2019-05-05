350 одиниць зброї добровільно здали в поліцію мешканці Вінницької області



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Підсумки місячника добровільної здачі зброї

Впродовж квітня усі мешканці області, які мали незареєстровану зброю, могли добровільно здати її до міських відділів, відділень поліції і уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Вінниччини.

В рамках місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільно принесли до підрозділів поліції понад 350 одиниць зброї: 191 гладкоствольну рушницю, 21 газовий пістолет, 157 одиниць мисливської нарізної, 12 – зброї армійських зразків, 4 пристрої для відстрілу гумових куль.

Крім цього, здано 44 снаряди, 9 мін та 9 гранат.

Поліція нагадує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин законодавством передбачена відповідальність згідно ст.263 КК України у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.