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    Події в Україні

    Рятувальники розібрали завали аеропорту у Вінниці: є загиблі та поранені

    Серед жертв є шестеро цивільних та четверо військових - Рятувальники розібрали завали аеропорту у Вінниці: є загиблі та поранені
    Серед жертв є шестеро цивільних та четверо військових
    фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

    Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці

    На території Вінницького аеропорту рятувальники вже розібрали завали. Вони виявили тіла 10 загиблих. Загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих. Про це повідомили в ДСНС.

    «Завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту «Вінниця». Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 – загиблих», – мовиться у повідомленні.

    Відомо, що серед жертв є шестеро цивільних та четверо військових. Про стан шести потерпілих поки що не повідомляють.

    Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці.

    Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре попросив закрити небо над Україною.

    Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.

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    Теги: окупанти ДСНС Вінниця аеропорт рятувальники
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    Рятувальники розібрали завали аеропорту у Вінниці: є загиблі та поранені