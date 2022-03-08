Рятувальники розібрали завали аеропорту у Вінниці: є загиблі та поранені

Серед жертв є шестеро цивільних та четверо військових

Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці

На території Вінницького аеропорту рятувальники вже розібрали завали. Вони виявили тіла 10 загиблих. Загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих. Про це повідомили в ДСНС.

«Завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту «Вінниця». Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 – загиблих», – мовиться у повідомленні.

Відомо, що серед жертв є шестеро цивільних та четверо військових. Про стан шести потерпілих поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці.

Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре попросив закрити небо над Україною.

Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.

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