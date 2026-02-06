Головна Світ Соціум
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва
Невідомий кілька разів вистрілив в Алексєєва та втік
фото: Міноборони РФ

Сьогодні, 6 лютого, у столиці РФ вчинили замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Це сталося в житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як повідомила представник Слідчого комітету Світлана Петренко, в будинку на Волоколамському шосе невідомий кілька разів вистрілив в Алексєєва і втік. Генерала госпіталізували.

Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. ЗМІ називали його одним з головних кураторів усіх російських «добровольчих» формувань, що беруть участь у війні в Україні. У червні 2023 року Алексєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців.

У грудні 2016 року США ввели санкції проти Алексєєва у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента. У 2019 році заступник начальника ГРУ потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Солсбері.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 222 (незаконний обіг вогнепальної зброї).

Російські пабліки додають, що невідомий чекав на Алексєєва на сходовій клітці. Він перебував поверхом вище, де чекав, коли офіцер вийде з квартири. «Швидку» йому викликали сусіди, які почули постріл, а потім – гучні крики. Нападник тричі вистрілив генералу в спину.

Нагадаємо, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ліквідовано щонайменше 18 російських генералів. Лише 11 із них підтверджені владою РФ.

