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    Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод

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    У Новій Одесі полісмени виявили підпільний спиртзавод - Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод

    У Новій Одесі полісмени виявили підпільний спиртзавод

    фото: Нацполіція

    Житель Миколаївщини виробляв алкогольні напої, які видавав за елітні торгові марки

    У місті Нова Одеса на Миколаївщині поліцейські в рамках спецоперації Акциз викрили підпільну діяльність мініспиртзаводу. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Місцевий мешканець налагодив функціонування цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв елітних торгових марок. Виробничі потужності заводу дозволяли виготовляти до 300 літрів спирту на добу.

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    Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод
    Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод
    Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод

    У місцях розташування підпільного мінізаводу та цеху, а також проживання організатора поліцейські провели обшуки.

    Було вилучено 3500 літрів спиртової суміші та готової фальсифікованої продукції, спецобладнання, понад 2,6 тонни сировини та барвників, а також 2 тисячі одиниць пакувального матеріалу.

    Досудове розслідування триває, встановлюються канали збуту фальсифікованої алкогольної продукції та коло причетних осіб.

    Нагадаємо, у вересні 2021 року СБУ ліквідувала підпільний спиртзавод.

    Наприкінці листопада поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю.

    Раніше також під Києвом поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю.

    До слова, держава продала три десятки спиртзаводів. Керівник «Укрспирту» назвав найуспішніші аукціони.

    Читайте також: Монополія зруйнована. Хто купив три десятки державних спиртзаводів?

    Теги: шахрайство Миколаївщина акциз алкоголь завод розслідування поліція
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    Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод