Поліція знайшла ще один підпільний спиртзавод

Житель Миколаївщини виробляв алкогольні напої, які видавав за елітні торгові марки

У місті Нова Одеса на Миколаївщині поліцейські в рамках спецоперації Акциз викрили підпільну діяльність мініспиртзаводу. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Місцевий мешканець налагодив функціонування цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв елітних торгових марок. Виробничі потужності заводу дозволяли виготовляти до 300 літрів спирту на добу.

У місцях розташування підпільного мінізаводу та цеху, а також проживання організатора поліцейські провели обшуки.

Було вилучено 3500 літрів спиртової суміші та готової фальсифікованої продукції, спецобладнання, понад 2,6 тонни сировини та барвників, а також 2 тисячі одиниць пакувального матеріалу.

Досудове розслідування триває, встановлюються канали збуту фальсифікованої алкогольної продукції та коло причетних осіб.

Нагадаємо, у вересні 2021 року СБУ ліквідувала підпільний спиртзавод.

Наприкінці листопада поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю.

Раніше також під Києвом поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю.

До слова, держава продала три десятки спиртзаводів. Керівник «Укрспирту» назвав найуспішніші аукціони.