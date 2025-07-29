У США чоловік влаштував стрілянину: є загиблі та поранені

Інцидент трапився на території готелю Grand Sierra Resort у місті Ріно, штат Невада

У місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, на території готелю Grand Sierra Resort. Стрільця, ім'я якого поки не розголошується, затримали незабаром після нападу. За словами медиків, він також був серед тих, кого доставили до лікарні.

«Підозрюваного взяли під варту та доставили до місцевої лікарні. Стан підозрюваного наразі невідомий. Наразі немає жодної постійної загрози для населення», – цитує видання повідомлення поліції.

Девон Різ, голова Ради охорони здоров'я північної Невади, додав, що окрім загиблих та госпіталізованих, ще троє осіб отримали незначні травми.

Раніше ми писали, що чоловік на автомобілі в'їхав у будівлю церкви в місті Уейн штату Мічиган і відкрив вогонь по парафіянах. Про це повідомило видання Detroit News з посиланням на поліцейське управління, пише «Главком»

У результаті інциденту одну людину було поранено. Нападника ліквідував охоронець церкви. «Охоронець церкви застрелив підозрюваного. Одна людина була поранена в ногу», – йдеться в повідомленні поліцейського управління.

На момент нападу в будівлі було близько 150 осіб, зокрема багато дітей.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.