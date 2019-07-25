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    На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати

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    На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати

    Триває слідство...

    23 липня до Літинського відділення поліції звернувся житель села Уладівка із заявою про угон двох моторолерів, які знаходились у гаражному приміщенні на території його домогосподарства. Правопорушниками виявились двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. На викрадених моторолерах правопорушники поїхали у Калинівський район та продали їх. У покупців транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик.

    Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    Працівники літинської поліції затримали двох товаришів, підозрюваних в угоні з гаража місцевого жителя двох моторолерів. У сусідньому районі оперативники знайшли та вилучила обидва транспортні засоби, які зловмисники встигли продати.

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    На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати
    На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати
    На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати

    Як розповів заступник начальника літинської поліції Ігор Сомалюк, протягом доби поліція затримала підозрюваних у вчиненні цього злочину та знайшла вкрадені транспортні засоби. Правопорушниками виявились двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. Один з них має судимості за крадіжки та нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

    Як з’ясувалось, на викрадених моторолерах правопорушники поїхали у Калинівський район та продали їх. У покупців транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик.

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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