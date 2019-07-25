На Вінниччині двоє молодиків викрали моторолери та встигли їх продати



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Триває слідство...

23 липня до Літинського відділення поліції звернувся житель села Уладівка із заявою про угон двох моторолерів, які знаходились у гаражному приміщенні на території його домогосподарства. Правопорушниками виявились двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. На викрадених моторолерах правопорушники поїхали у Калинівський район та продали їх. У покупців транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Працівники літинської поліції затримали двох товаришів, підозрюваних в угоні з гаража місцевого жителя двох моторолерів. У сусідньому районі оперативники знайшли та вилучила обидва транспортні засоби, які зловмисники встигли продати.

Як розповів заступник начальника літинської поліції Ігор Сомалюк, протягом доби поліція затримала підозрюваних у вчиненні цього злочину та знайшла вкрадені транспортні засоби. Правопорушниками виявились двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. Один з них має судимості за крадіжки та нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Як з’ясувалось, на викрадених моторолерах правопорушники поїхали у Калинівський район та продали їх. У покупців транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.