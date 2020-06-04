На Вінниччині підтверджено 1077 випадків коронавірусу



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У Вінницькій області від Covid-19 одужали 678 осіб, активних хворих - 383

Про загальну ситуацію в області щодо рівня захворюваності на Covid-19 повідомив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

«На сьогодні в області одужали 678 осіб, в тому числі 48 дітей та 190 медичних працівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, в області з початку спостережень зареєстровано1577 підозр на коронавірусну інфекцію. У 1077 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 84 дітей. Зокрема, Covid-19 виявлено у 58 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 6 випадків захворювання на коронавірус серед дитячого населення, в Липовецькому – 4, у Барському та Хмільницькому – по 2. По одному випадку Covid-19 серед дітей зафіксовано в Жмеринському, Калинівському, Літинському, Могилів-Подільському, Немирівському, Томашпільському, Тростянецькому районах та в Чернівцях. Загалом, в області 383 активних хворих», - повідомив Владислав Скальський.

Загалом, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: у м. Вінниці - 632, у Калинівському районі – 75, у Вінницькому - 66, в Жмеринському - 49, у Тиврівському - 27, в Могилів-Подільському – 24, у Липовецькому та в Хмільницькому районах – по 20, у Тростянецькому та в Барському районах – по 19, у Літинському – 17, в Гайсинському та в Козятинському - по 14, у Погребищенському – 13.

По 11 випадків зареєстровано в Немирівському та у Томашпільському районах області, в Ямпільському – 7, у Чернівецькому та Іллінецькому – по 6, в Тульчинському, Мурованокуриловецькому та Оратівському районах – по 5.

У Бершадському районі зафіксовано 4 випадки Covid-19, у Крижопільському районі та в Ладижині – по 3.

Два випадки зареєстровано в Шаргородському районі.

«Всього на даний час в лабораторіях обласного Центру МОЗ України протестовано 21644 зразки матеріалів. У результаті досліджень в 1077 осіб був виявлений коронавірус, а в 20567 випадках результати досліджень були негативні», - зазначив Владислав Скальський.

У вогнищах інфекції було обстежено 1577 осіб з підозрою на захворювання, 20037 контактних. Також з профілактичною метою було обстежено 30 осіб, які перебували в обсервації.

«Для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції закуплено та отримано по гуманітарній допомозі 329 наборів діагностичних тест-систем. На даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру в наявності діагностичні тест-системи для дослідження матеріалів методом полімеразної ланцюгової реакції на 8900 осіб», - розповів голова ОДА.

На жаль, в області 16 летальних випадків: 8 зареєстровано у м.Вінниці, 3 – у Вінницькому районі, 2 – в Калинівському районі, а також по одному випадку в Козятинському, Літинському та в Чернівецькому районах області.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.