  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці

    • Розсилка
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці

    В селі у Вінницькій області прихожани Української церкви моляться під храмом, бо батюшка церкву не погоджується з рішенням громади про приєднання до ПЦУ

    18 березня в селі Пеньківка Літинського району ієромонах Софроній (Чуприна) звершив богослужіння для місцевих вірян Православної церкви України. На відправу, яка відбулась на церковному подвір’ї, зібралися парафіяни храму святителя Миколая.

    Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії Православної церкви України, повідомляє «Главком».

    У повідомленні зазначається, що ще 21 січня селяни переважною більшістю вирішили вийти з підпорядкування УПЦ Московського патріархату і приєдналися до Православної церкви України.

    Читайте також

    З того часу усі богослужіння громада проводить на вулиці біля храму, адже місцевий священик відмовився підтримати бажання більшості своєї пастви. Цього разу, незважаючи на будній день, на молитву зібралося понад 50 вірян. Після молитви усі присутні мали змогу вклонитися перед іконою святителя Миколая з часткою його святих мощей. Отець Софроній передав парафіянам вітання від митрополита Вінницького і Барського Симеона та нагадав про історію та значення свята Торжества Православ’я, яке святкувалося напередодні.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці
    На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці

    «Після спільної молитви ієромонах Софроній відвідав місцевих жителів похилого віку та людей з обмеженими можливостями у їхніх будинках, посповідав їх та причастив Святих Тіла і Крові Христових», - повідомили у Вінницькій єпархії.

     Читайте також: Патріарх Філарет: Порядок, який запропонували греки, нас не задовольняє. Нашій церкві треба новий Статут


    Читайте також
    церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква релігія православна церква громада томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ