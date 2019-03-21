На Вінниччині батюшка Московського патріархату не віддає церкву селянам, вони моляться на вулиці



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В селі у Вінницькій області прихожани Української церкви моляться під храмом, бо батюшка церкву не погоджується з рішенням громади про приєднання до ПЦУ

18 березня в селі Пеньківка Літинського району ієромонах Софроній (Чуприна) звершив богослужіння для місцевих вірян Православної церкви України. На відправу, яка відбулась на церковному подвір’ї, зібралися парафіяни храму святителя Миколая.

Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії Православної церкви України, повідомляє «Главком».

У повідомленні зазначається, що ще 21 січня селяни переважною більшістю вирішили вийти з підпорядкування УПЦ Московського патріархату і приєдналися до Православної церкви України.

З того часу усі богослужіння громада проводить на вулиці біля храму, адже місцевий священик відмовився підтримати бажання більшості своєї пастви. Цього разу, незважаючи на будній день, на молитву зібралося понад 50 вірян. Після молитви усі присутні мали змогу вклонитися перед іконою святителя Миколая з часткою його святих мощей. Отець Софроній передав парафіянам вітання від митрополита Вінницького і Барського Симеона та нагадав про історію та значення свята Торжества Православ’я, яке святкувалося напередодні.

«Після спільної молитви ієромонах Софроній відвідав місцевих жителів похилого віку та людей з обмеженими можливостями у їхніх будинках, посповідав їх та причастив Святих Тіла і Крові Христових», - повідомили у Вінницькій єпархії.



