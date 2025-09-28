Головна Країна Події в Україні
На Львівщині рибалка упіймав осетра вагою 30 кг

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: Петро Мельничук/Facebook

На Львівщині упіймали гігантську рибу. Осетра вагою 28 кілограмів витягнули зі спортивного озера. Як інформує «Главком», світлиною улову поділився Петро Мельничук.

За словами рибалки, за дві доби вдалося упіймати два коропи та п’ять осетрів вагою від 25 до 30 кг.

Рибалили чоловіки на озері закритого типу, куди можна приїхати лише за рекомендацією. Розташоване воно за 40 кілометрів від Львова, біля міста Перемишляни. Доба риболовлі тут вартує вісім тисяч гривень.

На Львівщині рибалка упіймав осетра вагою 30 кг фото 1

Нагадаємо, з 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн. 

Раніше у селі Саливонки Білоцерківського району правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму понад 700 тис. грн. Зловмисник встиг виловити понад 440 рибин, завдавши таким чином попередніх збитків на суму 706 тис. грн. Правоохоронці вилучили у порушника знаряддя лову – рибальські сітки – та незаконно виловлену рибу, які стали речовими доказами у справі.

Теги: Львівщина рибальство риба

