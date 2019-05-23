На Вінниччині відзначили День Південного Бугу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 травня, на Вінниччині в одинадцятий раз відзначили День Південного Бугу

За рішенням Басейнової ради Південного Бугу, день, присвячений головній водній артерії Вінниччини, який відзначався щорічно в третю суботу травня, надалі буде святкуватися 22 травня.

Напередодні свята в населених пунктах області, в школах і учбових закладах проводились тематичні уроки, конкурси тематичних малюнків присвячені Дню Південного Бугу, здійснюються природоохоронні заходи, спрямовані на покращення екологічного стану водних об’єктів.

Офіційне відкриття заходу за участі першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка та голови Басейнової ради Південного Бугу Віталія Мокіна відбулось на площі перед фонтаном «Roshen».

Відкриваючи свято, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко зазначив:

«Південний Буг це унікальна річка, води якої протікають винятково територією України, і яка, незважаючи на це, в Україні є другою за довжиною після Дніпра. Відзначаючи День Південного Бугу вінничани прагнуть привернути увагу до проблем, пов’язаних з використанням, охороною і відтворенням водних ресурсів річки, віддаючи їй належну шану».

Посадовець підкреслив, що День Південного Бугу – це не тільки вшанування важливої ролі річки в житті людей, а й можливість переглянути своє ставлення до природи в цілому, взяти участь у заходах, що позитивно впливатимуть як на стан річки, так і на навколишнє природне середовище.

«Річка повинна використовуватись таким чином, щоб збереглась її придатність для майбутніх поколінь, адже Південний Буг – головне і найбільше джерело питної води для жителів області. Саме для розчистки річки в області закуплено два потужні земснаряди і ще один – придбаний Вінницькою міською радою. Тож ми плануємо повноцінно приступити до розчистки річки Південний Буг, а найбільшу її притоку Десенку розчистили в минулому році. Наступним кроком буде розчистка русла уверх по течії, зокрема, притоки Південного Бугу р. Вільшанки біля м. Хмільника»,- повідомив Андрій Гижко.

На великій сцені відбулось нагородження переможців обласного конкурсу дитячого малюнка «Вода для всіх – 2019». Дипломи та подарунки переможцям, яких визначали у трьох вікових категоріях, урочисто вручили Андрій Гижко та Віталій Мокін.

Організатори свята підготували цілий ряд пізнавально-розважальних заходів, костюмовані ігри та флешмоби на тему води та річки Південний Буг. На набережній Південного Бугу дитячі танцювальні та вокальні колективи міста Вінниці демонстрували свою майстерність. Цікаву розважальну програму представили студія організації свят «Аладін» та хімічна лабораторії ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Найменшим учасникам свята дуже сподобались конкурси від АО «Рудь».

Причетність до даного свята дає можливість всім його учасникам зрозуміти, що вирішення еколого-економічних проблем басейну Південного Бугу необхідно здійснювати на якісно новому рівні відповідно до суттєвих змін характеру природокористування, концепції розвитку водного господарства, з урахуванням світового досвіду управління природними ресурсами.

Джерело: Vinbazar