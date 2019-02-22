На Вінниччині виявили рибалку-браконьєра



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Затримано чергового порушника на Ладижинському водосховищі

Під час проведення рейдової перевірки спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області було виявлено порушення правил рибальства.

Про це інформує прес-служба ДЕІ у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

На Ладижинському водосховищі річки Південний Буг біля ІІІ скиду Ладижинської ТЕС було затримано громадянина, який на дерев'яному човні здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками загальною довжиною 120 метрів. В результаті незаконних дій було виловлено рибу виду карась в кількості 15 штук.

На місці події на порушника було складено протокол за ч.4 ст. 85 КУпАП, а також вилучено човен, 2 сітки та рибу.

Матеріали готуються для передачі до Ладижинського міського суду.