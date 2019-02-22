Поліція встановлює обставини автопригод, що стались минулої доби на автошляхах Вінниччини



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Дорожньо-транспортні пригоди стались в Козятинському, Бершадському та Вінницькому районах. З тілесними ушкодженнями до лікарень потрапили четверо людей © Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-vstanovlyuje-obstavini-avtoprigodqwe-shho-stalis-minuloji-dobi-na-avtoshlyaxax-vinnichchini/

21 лютого близько 22.20 години в с.Малі Крушлинці Вінницького району 55-річний водій автомобіля «Toyota Corolla» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок автопригоди 45-річна пасажирка іномарки отримала тілесні ушкодження та доставлена в травматологічне відділення міської лікарні.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Ще одна аварія з потерпілими сталась в Бершадському районі. Близько 03.00 години між селами Бирлівка - Баланівка водій автомобіля «Опель Вектра», не впоравшись з керуванням, на заокругленій ділянці дороги з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

У результаті аварії 57-річний водій іномарки та його пасажирка госпіталізовані до районної лікарніУ с.Сигнал Козятинського району по вулиці Південній близько 20.20 години 23-річний водій автомобіля «Lanos» скоїв наїзд на пішохода, який перетинав вулицю в невстановленому місці. Внаслідок автопригоди 36-річний потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні. Водій освідуваний. Він тверезий.

Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик. Поліція з’ясовує причини та обставини аварій.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, враховувати погодні умови. Від цього залежить життя та здоров’я усіх учасників дорожнього руху.