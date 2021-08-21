На Вінничині аграрії висіяли величезний герб

«Гірчичний» герб встановив рекорд

На Вінниччині у селі Серединка, Гайсинського району, місцеві аграрії висіяли величезний державний герб. Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд. Про це повідомило Суспільне Вінниця.

Зробили заміри та зафіксували рекорд 19 серпня. Для цього засіяли гірчицею 572 метри у ширину та 1140 – у довжину. Приурочили рекорд до тридцятої річниці Незалежності України.

«Так наше село хоче привітати зі святом, тут ми змолотили пшеницю і на її місці точковим методом посіяли гірчицю, тому десь у вересні це поле буде мати золотавий колір і герб буде квітнути жовтим кольором», – розповідає співорганізаторка Людмила Олексюк.

Нагадаємо, схожий рекорд зафіксували цьогоріч на початку липня у селі Велика Олександрівка Київській області, яке біля Борисполя. Там фермери висадили тризуб на кукурудзяному полі.

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