  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    На Вінничині аграрії висіяли величезний герб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Селяни приготувалися до свята - На Вінничині аграрії висіяли величезний герб
    Селяни приготувалися до свята
    Фото Суспільне Вінниця

    «Гірчичний» герб встановив рекорд

    На Вінниччині у селі Серединка, Гайсинського району, місцеві аграрії висіяли величезний державний герб. Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд. Про це повідомило Суспільне Вінниця.

    Зробили заміри та зафіксували рекорд 19 серпня. Для цього засіяли гірчицею 572 метри у ширину та 1140 – у довжину. Приурочили рекорд до тридцятої річниці Незалежності України.

    whatsapp-image-2021-08-20-at-12.35.52-623x370.

    «Так наше село хоче привітати зі святом, тут ми змолотили пшеницю і на її місці точковим методом посіяли гірчицю, тому десь у вересні це поле буде мати золотавий колір і герб буде квітнути жовтим кольором», – розповідає співорганізаторка Людмила Олексюк.

    289c35b719b8b1ee

    Нагадаємо, схожий рекорд зафіксували цьогоріч на початку липня у селі Велика Олександрівка Київській області, яке біля Борисполя. Там фермери висадили тризуб на кукурудзяному полі.

    Читайте також:
    Теги: Вінниця аграрії рекорд село герб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вінничині аграрії висіяли величезний герб