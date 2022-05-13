На Вінниччині мер склав повноваження після 21 року керівництва громадою

Валерій Коломєйцев очолював місто з 2001 року і обирався сім раз поспіль

Яка конкретно подія призвела до відставки, оголошено на сесії не було

Ладижинський міський голова Валерій Коломєйцев, який очолював місто з 2001 року і обирався сім раз поспіль, подав у відставку. 12 травня міська рада підтримала його заяву та достроково припинила повноваження Ладижинського міського голови. Про це повідомив депутат міськради Андрій Скакодуб на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційною версією відставки за словами міського голови стало його бажання та стан здоров'я. Яка ж конкретно подія призвела до відставки, оголошено на сесії не було, хоча на сесії міський голова закидав в сторону опозиційних депутатів, що це вони вплинули також на стан його здоров'я. Останніх два місяці ми проводили певну правову роботу, але не сподівались на швидкий результат», – йдеться у повідомленні.

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