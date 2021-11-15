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    Павло Зібров переніс зйомки новорічного шоу заради концерту у Вінниці

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    Заради виступу у Вінниці, Зібров переніс зйомки у новорічному шоу - Павло Зібров переніс зйомки новорічного шоу заради концерту у Вінниці
    Заради виступу у Вінниці, Зібров переніс зйомки у новорічному шоу
    фото Павло Зібров/Fаcebook

    На концерті «Вінницька пісня року» Зібров виконає чотири пісні

    У Вінниці розпочали підготовку до світської події – концерту «Вінницька пісня року», у якому погодився взяти участь Павло Зібров. Ба більше, співак заради виступу переніс зйомки у новорічному шоу, аби встигнути на виступ у Вінниці, передає Вінниця.info.

    «Звичайно, не обійдеться «Вінницька пісня року» без легенди української естради Павла Зіброва. Адже він з Немирівщини. І, коли ми його повідомили про запрошення, Павло Миколайович дуже зрадів! Заради виступу переніс зйомки у новорічному шоу, аби встигнути на виступ у Вінниці. Відомо, він виконає чотири пісні», – зазначив учасник заходу Дмитро Нікітін.

    фото: vinnitsa.info

    фото: vinnitsa.info

    «Вінницьку пісню року» проведуть 2 грудня у Будинку офіцерів. Участь у концерті візьмуть відомі музиканти та колективи, які є вихідцями саме з Вінниччини. Окрім цього, зібрані з продажу квитків кошти, будуть направлені на благодійність. Їх розподілять на потреби та мрії талановитої молоді з нашої області.

    У концерті візьмуть участь: Віктор Бронюк, дует Лесик і Карпо, Станіслав Городинський, Микола Янченко, Ігор Юрковський, Олександр Онофрійчук та інші.

    Як раніше повідомлялося, один з найцікавіших вокзалів Вінниччини перетворився на знімальний майданчик телевізійного серіалу «Кріпосна».

    Нагадаємо, Зібров назвав «справжніх артистів», які потрапили на концерт до Дня Незалежності.

    Також ображений Зібров заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності.

    Теги: Вінниця концерт співак Павло Зібров Віктор Бронюк
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    Павло Зібров переніс зйомки новорічного шоу заради концерту у Вінниці