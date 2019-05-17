Перший вінницький тролейбус сьогодні вийшов на лінію
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Про оновлення рухомого складу громадського транспорту
Коли у 2015 році майстри Вінницької транспортної компанії модернізували перший вагон VinWay, ми навіть не могли подумати, що наступним амбітним проектом колективу ВТК стане збірка тролейбуса.
«Оновлення рухомого складу важливе. Тому збірка тролейбуса на базі кузова першої комплектності – перспективний варіант.
Фахівці нашого комунального транспортного підприємства підібрали комплектацію обладнання переважно вітчизняного виробництва.
Українська електронна система управління, вінницька система інформаційного керування.
Також 5 км автономного ходу, система вентиляції у салоні, інноваційні деталі, які спростять експлуатацію та підвищать рівень безпеки.
А ще – майже 30% економії електроенергії у порівнянні з тролейбусами старого покоління.
Вчора ми його протестували, а відсьогодні це можуть робити уже всі пасажири.
Я сподіваюсь, що новий сучасний тролейбус сподобається вінничанам – не лише за дизайном, а в першу чергу по якості послуги та комфорту.
І ми продовжимо реалізовувати цей проект надалі!», - пише на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов.
Джерело: Вінниця News