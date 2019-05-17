Перший вінницький тролейбус сьогодні вийшов на лінію



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Про оновлення рухомого складу громадського транспорту

Коли у 2015 році майстри Вінницької транспортної компанії модернізували перший вагон VinWay, ми навіть не могли подумати, що наступним амбітним проектом колективу ВТК стане збірка тролейбуса.

«Оновлення рухомого складу важливе. Тому збірка тролейбуса на базі кузова першої комплектності – перспективний варіант.

Джерело: Вінниця News